Lezuhant egy mentőhelikopter kiképzés közben az Egyesült Államokban – VIDEÓ

A helyi híradások szerint a baleset este kilenc óra körül történt, feltételezhetően egy kiképzési repülés során – számol be róla a CBS.

Three crew members injured and taken to hospital after an ARCH Medical helicopter crashed in Hartford, Illinois, Thursday night.

The operator said in a statement, „This evening, at approximately 9 p.m. Central Time, the ARCH 1 crew from Granite City, IL, was involved in an… pic.twitter.com/4g2IbjKvwH

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) April 25, 2025