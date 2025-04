Egy népszerű spanyol atya esélyesnek tartja Erdő Péter bíborost a következő pápának

Egy népszerű spanyol pap, Apeles atya a Vatikánból bejelentkezve egy riportban Erdő Pétert nevezte meg esélyes utódként Ferenc pápa halála után. A bíborosok jelenleg a konklávéra készülnek, de egyre több találgatás lát napvilágot a lehetséges új pápáról.

„Szeretném, ha a pápai tisztségre Erdő Pétert választanák. Ő volt a professzorom. Kánonista, jogtudós. Szerintem jó szervező. Azt hiszem, olyanra van szükségünk, aki ismeri a szakmát. Ő jó jelölt lenne” – fogalmazott Apeles atya.

A spanyol ABC híroldal szerint a pap arról beszélt: Erdő Péter nemcsak elméleti tudásával, hanem egyházszervezői tapasztalatával is kiemelkedik a bíborosok sorából (emellett a spanyol atya azt is mondta, hogy a jeruzsálemi latin pátriárka, Pierbattista Pizzaballa is alkalmas lenne szerinte a tisztségre, bár őt túl fiatalnak tartja). Apeles atya azt is elmondta, hogy megdöbbent a halálhír hallatán, és mély imádsággal gondol a néhai Szentatyára.

Rómában a többség mást szeretne pápaként látni, de senki sem lát bele a bíborosok fejébe

A Vatikánban komor a hangulat Ferenc pápa halála miatt, a pápaválasztó konklávé előkészületei már zajlanak. Andrea Gagliarducci vatikáni szakértő a minap lapunknak egy interjúban arról beszélt, hogy a bíborosok még nem érkeztek meg teljes számban Rómába, így a találgatások ugyan már elindultak, de a döntés még nyitott. Mint mondta, a 135 választásra jogosult bíboros közül eddig mintegy hatvanan érkeztek meg Rómában, de a többieket még csak későbbre várják, és amíg nem ülnek össze, addig nehéz megjósolni, ki lesz az új pápa.

Gagliarducci elmondta, Rómában jelenleg Pietro Parolin vatikáni államtitkárt tartják a legesélyesebbnek, akit sokan tisztelnek visszafogottsága, tapasztalata és egyensúlyra törekvő stílusa miatt. Ugyanakkor azt is kiemelte, hogy több más bíboros is komoly eséllyel indul, köztük Pietro Parolin, Erdő Péter, Luis Antonio Tagle (fülöp-szigeteki bíboros) és Matteo Zuppi (olasz bíboros) is.

A szakértő szerint Erdő Péter „nagyszerű pápa lenne”,

kora ideális, jogi tudása kiváló, és nem mellesleg sokan emlékeznek még arra, milyen méltóságteljesen képviselte Magyarországot a 2021-es Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson, amikor Ferenc pápa is Budapestre látogatott.

A döntés még sok tényezőtől függ, és főként a Rómán kívüli bíborosok álláspontja lehet döntő a végső voksolásnál. A háttérben azonban Erdő Péter neve továbbra is ott van az egyik legesélyesebb jelöltként.

Kiemelt kép: Erdő Péter bíboros a Vatikánban (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Massimo Percossi)