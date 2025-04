Soltész Miklós a 48 percben: A béke kérdésében Ferenc pápa mindig partnere volt Magyarországnak

A béke kérdésében a Szentszék és annak elő embere, Ferenc pápa mindig partnere volt Magyarországnak – mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna 48 perc című műsorának csütörtök esti adásában, amelyben Ferenc pápa életéről, örökségéről, munkásságának a keresztény világra kifejtett hatásáról beszélgettek a műsorvezetővel a meghívott vendégek.

Soltész Miklós szerint Ferenc pápa és Magyarország részéről a béke mindig komoly elhatározás volt. Az orosz-ukrán háború kapcsán Magyarország részéről részben azért, mert szomszédos ország vagyunk, a Kárpátalján élő magyarjaink nagy részét érinti, Magyarország is megszenvedi a gazdaságán keresztül, de leginkább az értelmetlen szenvedés és halál miatt, amely nem vezet sehova.

Hozzátette:

az amerikai elnökválasztás úgy változtatta meg a világot, hogy elindult egy folyamat a béke felé

és Magyarország abban tud segítséget nyújtani, hogy továbbra is a békére törekvésre kéri a világ vezetőit. Az államtitkár reményei szerint a következő pápa is azt az utat választja, hogy ahol lehet, békét teremtsen.

Elmondta, hogy a Vatikán tudta, hogy Magyarország nem az ukrán emberek ellenében tesz és mond bármit is, hanem értük, mert „közvetlenül láttuk a szenvedésüket”.

„De az ukrán politikát nyilván nem fogadhatjuk el, azt a politikát, amely főleg a magyarokkal szemben olyan atrocitásokat követett el és olyan elnyomást követett el az elmúlt évek során, amely nyilván a mi részünkről teljes mértékben elfogadhatatlan” – fűzte hozzá.

Soltész Miklós beszélt arról is, hogy Ferenc pápa és Magyarország kapcsolata messziről indult, de miután a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmával első alkalommal találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel és Kövér László házelnökkel, az

„teljes mértékben megváltoztatta a rólunk alkotott képet”.

Ennek a képnek a legfontosabb eleme a kormány családokhoz való hozzáállása – mondta, hozzátéve, hogy egy rövid találkozón átadott Ferenc pápának egy kiadványt, amely részben a templomok felújítását, részben a magyar családpolitikát mutatta be. Benne volt, hogy közel a felére csökkent az abortuszok száma és növekedett a házasságkötések száma az országban.

Soltész Miklós a 48 percben – Fotó: MTVA/Csöndör Kinga

Soltész Miklós szerint mindez a pápát „teljesen megdöbbentette” és később más beszélgetéseken, találkozókon előhozta.

„Innen is látszik, hogy igenis a párbeszédre óriási nagy szükség van”

– fogalmazott. Hozzátette: egyértelmű volt, amikor Ferenc pápa magyarországi látogatásai után visszautalt a találkozókra, hogy mennyire fontos volt neki a családpolitika, hogy gender kérdésben „elég egyértelmű a véleményünk”. Ezekben a kérdésekben „teljesen azonosan gondolkodott velünk és különben megértette a migrációval kapcsolatos hozzáállásunkat is”.

Az államtitkár kifejtette: „azt is elmondtuk, hogy nyilván szeretetből a bajba jutottaknak segítettünk, ez nem is kérdés, viszont a legnagyobb szeretet, meg a legnagyobb segítség az, amikor helybe visszük a segítséget a Hungary Helps programon keresztül”.

Mindezek felértékelték a magyarokhoz való kapcsolatát – mondta.

A műsor vendége volt Fábry Kornél esztergom-budapesti segédpüspök is, aki többek között arról beszélt, váratlan volt Ferenc pápa halála, hiszen – mint mondta – jobban lett, hazatért és kiment a nép közé. Ugyanakkor a segédpüspök szerint

„ennél szebb égi koreográfiát nehéz elképzelni”, ugyanis a Szentatya húsvéthétfőn, a reménység évében hunyt el.

Fábry Kornél a pápával történt találkozásairól, valamint a Szentatya magyarországi és csíksomlyói látogatásairól is említést tett. Kiemelte egyebek mellett az Eucharisztikus Kongresszus előkészületeikor lezajlott egyeztetéseket, valamint azokat a pillanatokat is, mikor Ferenc pápa magyarul szólt a híveihez. A segédpüspök a műsorban úgy fogalmazott, Ferenc pápa „alapvetően egy mosolygós ember” volt, aki feszegette a határokat.

Fábry Kornél a 48 percben – Fotó: MTVA/Csöndör Kinga

A megválasztása utáni néhány napban történt gesztusok – például nem költözött be a pápai rezidenciára – nagyon közel hozták a Szentatyát azokhoz is, akik nem hívők – mondta. Fábry Kornél elmondta, úgy gondolja, hogy Ferenc pápa bárkit meg tudott szólítani, de nagyon határozott is tudott lenni. A Szentatya olyan országokban is járt, ahol más pápa addig még nem és benne volt a nyitottság – tette hozzá.

Szerinte

a pápa „a találkozások embere volt”, enciklikái pedig sok mindenre megtanítják az embereket.

Bár a Szentatya életének utolsó egy hónapját súlyos betegségben töltötte, utolsó erejét összeszedve mégis kiment az emberekhez és körbement közöttük – hangsúlyozta.

Fábry Kornél kitért az egyház jövőbeni kihívásaira, valamint a hamarosan kezdődő konklávéra is. Szerinte „bárkit is választanak a Szentlélek sugallatára a bíborosok”, az új egyházfő továbbra is „a Szentlélekre fog hallgatni” és azt az utat fogja követni, ami a legjobb a 21. század emberének és az egyháznak. Kiemelte, a hívők dolga imádkozni a pápát megválasztó bíborosokért, hogy „valóban a Szentlélek sugallatát hallják meg” és azt a személyt válasszák, akit a Szentlélek mutat nekik.

A teljes adást itt nézheti vissza:

Kiemelt kép: Soltész Miklós és Martí Zoltán a 48 percben – Fotó: MTVA/Csöndör Kinga