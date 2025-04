Korányi Dávid felszólította Brüsszelt, hogy lépjen fel a magyar kormánnyal szemben

Hosszú véleménycikkben ment neki a magyar kormánynak Korányi Dávid a Politico oldalán. A magyar állampolgársággal is rendelkező Soros-féle Action for Democracy szervezet vezetője felszólította az Európai Bizottságot, hogy lépjen fel a magyar kormánnyal szemben.

Korányi azt az alaptörvény-módosítást kritizálta, amely lehetővé teszi, hogy a több állampolgársággal rendelkezők magyar állampolgárságát felfüggeszthetik illetve kiutasíthatják az országból, ha az illető veszélyt jelent Magyarország közrendjére, köz- vagy nemzetbiztonságára veszélyt jelent.

Korányi többek között arról ír a brüsszeli lapban, hogy ez az alaptörvény módosítás nem a nemzetbiztonságot szolgálja, hanem azt, hogy elhallgattassák a kormánnyal ellenkező véleményen lévőket. „így akarják elhallgattatni az ellenkező véleményeket”. Korányi kiemelte, hogy

az ő állampolgárságát is elvehetik.

Korányi Dávid korábban Bajnai Gordon mellett dolgozott, de Karácsony Gergelyt és Márki-Zay Pétert is támogatta,

most Magyar Péternek hízeleg,

úgy véli, ő „megtisztítaná a közéletet és fellépne a korrupcióval szembe”.

Korányi szerint az uniós pénzeket nem a kormánynak, hanem közvetlenül a civil szervezeteknek és önkormányzatoknak kellene küldeni.

A hirado.hu is beszámolt róla, hogy Korányi Dávid az Action for Democracy (A4D) elnök-igazgatója érintett a guruló dollárok néven elhíresült külföldi kampányfinanszírozási botrányban és a Karácsony Gergelyékhez köthető fővárosi korrupciógyanús ügyeknél is felmerült a neve.

Kiemelt kép: Korányi Dávid és Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: MTVA/hirado.hu)