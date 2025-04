Két percre megállt az élet a holokauszt-emléknapon Izraelben

Izraelben délelőtt tízkor idén is megszólaltak a szirénák az egész országban, az emberek az utakon kiszálltak járműveikből, abbahagyták napi tevékenységeiket, és két percig néma főhajtással adóztak a második világháború idején elkövetett zsidók elleni népirtásban meggyilkolt áldozatok emlékének – írja az MTI.

a Jad Vasemben megtartott hivatalos állami szertartással, melyen részt vettek az ország vezetői, a külföldi diplomaták és holokauszt-túlélők is.

This siren marks two minutes of silence across Israel for Yom HaShoah, a solemn tribute to the six million Jews murdered in the Holocaust. A moment to remember. A moment to never forget. NEVER AGAIN! 🕯️✡️ pic.twitter.com/Q1LVaQsbFe

— GuyNFT (@GuyImprov) April 24, 2025