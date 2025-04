Feszültség a Vatikánban: egy elítélt bíboros is részt venne a következő pápaválasztáson

Giovanni Angelo Becciu egykor a Szentszék egyik legbefolyásosabb tagja volt. A Vatikán Államtitkárságán töltötte be a „sostituto” – azaz helyettes – posztot, ami gyakorlatilag a pápai kabinetfőnöki szerepnek felel meg. Ennek révén közvetlen hozzáférése volt a pápához, és komoly befolyással bírt az egyház központi irányításában – írja a CNN.

2020-ban Ferenc pápa utasítására le kellett mondania bíborosi jogairól és kiváltságairól, miután belekeveredett egy súlyos pénzügyi botrányba.

Később a szentté avatásokért felelős kongregáció élére helyezték. A bíborost 2023-ban sikkasztás és csalás vádjával öt és fél év szabadságvesztésre ítélték – ő az első bíboros, akit a Vatikán saját bírósága marasztalt el. Bár az ítélet ellen fellebbezett, jelenleg is a Vatikánban él, szabadlábon.

Kapcsolódó tartalom

A Vatikán hivatalos nyilvántartása szerint Becciu jelenleg nem jogosult szavazni a pápaválasztáson. A bíboros azonban egy szardíniai lapnak adott interjúban így nyilatkozott: „Nem hangzott el egyértelmű akarat, hogy kizárjanak a konklávéból, és írásos lemondásra sem kértek fel.”

Technikailag tehát továbbra is tagja a bíborosi kollégiumnak, és elméletileg jogosult részt venni a konklávét megelőző tanácskozásokon. Életkora – 76 év – alapján sem esik ki a választásra jogosultak köréből, mivel csak a 80. életévüket betöltött bíborosok nem szavazhatnak.

Jelenleg 135 választásra jogosult bíboros szerepel a nyilvántartásban.

A döntés Becciu részvételéről várhatóan a bíborosi kollégium dékánja, Giovanni Battista Re, valamint a konklávé lebonyolításáért felelős Pietro Parolin bíboros kezében lesz.

Becciu ügye egy nagy horderejű vatikáni befektetési botrányhoz köthető: a Szentszék egy londoni ingatlanba fektetett, amely több tízmillió dolláros veszteséget eredményezett. Ferenc pápa a botrány hatására szigorúbb pénzügyi szabályozásokat vezetett be, és módosította a Vatikán jogrendszerét is: így a bíborosokat is bíróság elé lehet állítani, nemcsak a pápa ítélkezhet felettük.

A bíboros továbbra is ártatlannak vallja magát, és igazságtalannak tartja az ellene hozott ítéletet. Az ügyének kimenetele nemcsak személyes sorsát, hanem azt is befolyásolhatja, hogy egy elítélt, de hivatalosan meg nem fosztott bíboros szavazhat-e a katolikus egyház következő vezetőjéről.

Kapcsolódó tartalom Ferenc pápa korrupcióellenes intézkedéseket vezetett be a Vatikánban Új szabályokat vezettek be a Vatikán területét érintő közbeszerzési pályázatokra is.

Kiemelt kép: Angelo Becciu bíboros (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Riccardo Antimiani)