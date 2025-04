Újratervezés: változtatott európai üzletpolitikáján a BYD elektromos autóóriás

A világ legnagyobb elektromosjármű-gyártója, a kínai BYD egyfajta újrakezdésbe fogott Európában iparági források szerint, miután kezdeti stratégiai hibák miatt visszaestek az eladásai az öreg kontinensen.

Az iparági források szerint a BYD most – tanulva korábbi tévedéseiből – jelentősen kibővítette kereskedői hálózatát, és hibrid modellekkel is kilép a piacra – közölte a Reuters.

Mint írták, a BYD rájött, hogy a hibridek elengedhetetlenek azokban az országokban, ahol a vásárlók hezitálnak az elektromos járművek mellett, emiatt megsokszorozta a kereskedők számát, és olyan veterán szakembereket csábított át a Stellantistól, mint Maria Grazia Davino (Németország), Alessandro Grosso (Olaszország) és Alberto De Azá (Spanyolország).

A BYD nem várt, ugyanis már decemberben bejelentették, hogy minden új európai modellből lesz plug-in hibrid változat is,

emellett Alfred Altavilla, a Fiat-Chrysler volt európai vezetője tanácsára több európai piacra is lokális szakembereket alkalmaztak, és jelentős ösztönzőcsomagokat kínáltak nekik.

Az első jelek biztatóak, ugyanis 2025 első negyedévében az európai eladások több mint háromszorosára, 37 000 járműre nőttek az egy évvel korábbi 8 500-hoz képest. A vállalat eredetileg túl egységes stratégiával indult, nem kedvezve Európa több, eltérő fogyasztói szokású országból álló piacának. A németországi hirdetési kampány például, ahol egy ismeretlen rövidítéssel („NEV” – új energiajármű) hirdették magukat, a helyi vásárlóknak értelmetlen volt, emellett a kereskedői hálózat is a nagyvárosokra korlátozódott.

A kínai vállalat 2030-ra európai dominanciára tör, miután 2024-ben már világelső elektromosautó-eladóvá vált, maga mögé utasítva a Teslát is.

Most azonban a Chery, Geely, Xpeng és Changan is erős konkurenciát jelent, így a BYD-nek nem engedheti meg magának a lassú piaci beágyazódást. „A BYD felmérte a hibáit, de Európában a valódi jelenlét kiépítése időt és helyismeretet igényel” – mondta az Ayvens autókölcsönző-vállalat vezérigazgatója.

A partnerek szerint a BYD eddigi lépései után most először sikerülhet tartósan növelnie európai részesedését. A sanghaji Auto Shanghai kiállításon a BYD négy márkáját egy hatalmas standon mutatták be az alacsony árfekvésű Seal 06-tól kezdve a prémium Denza Z-ig. Az olcsóbb modellekhez ingyenes „God’s Eye” vezetéstámogató rendszert kínálnak, ami Kínában is sikert hozott.

Amint a BYD magyarországi gyára is elindul (ez még az idei év második felében megtörténhet), a stratégiai korrekciók hatása még inkább érvényesülhet.

Kiemelt kép: Build Your Dreams (BYD) kínai cég (Fotó: Shutterstock)