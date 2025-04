Felvételek a helyszínről: kilencen meghaltak és harmincan megsérültek egy dróntámadás miatt Ukrajnában

Orosz drónok találtak el szerda reggel egy munkásbuszt az ukrajnai Marhanec városában. A támadásban legalább kilencen meghaltak és harmincan megsérültek. Az ukrán katasztrófavédelem által közzétett képeken látható, hogy a jármű teteje megrongálódott, az ajtók és ablakok üvegei betörtek, a belső tereket pedig vér borítja. Eközben a Kijevi területet és Poltavát is támadás érte.

Kilenc ember meghalt, további 30 pedig megsérült, amikor Oroszország szerda reggel dróncsapást mért egy munkásokat szállító buszra Marhanec városában, a Dnyipropetrovszki területen – írja az Ukrajinszka Pravda.

„Az agresszor kamikaze drónnal támadta meg Marhanecet. Az előzetes információk szerint 7 ember vesztette életét. További 6 megsebesült. Az információk pontosítása folyamatban van” – adta hírül sebtében Szerhij Liszak, a Dnyipropetrovszki Területi Katonai Közigazgatás vezetője. Nem sokkal később azonban kiderült, hogy jelentős mértékben magasabb az áldozatok száma, mint ahogy azt előzetesen bejelentették.

„Az ellenséges támadás 9 halálos áldozatot követelt. Részvétünk a családoknak és a barátoknak. Az áldozatok száma folyamatosan nő. Jelenleg 30-an vannak”

– jelentette Szerhij Liszak.

Később a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata pontosította az információkat. Mint kiderült, a támadást nem kamikaze, hanem FPV drónokkal hajtották végre. A katasztrófavédelem által közzétett képeken látható, hogy a jármű teteje megrongálódott, az ajtók és ablakok üvegei betörtek, a belső tereket pedig vér borítja.

Nem a Marhanecet ért támadás volt az egyetlen szerda reggel, amelyik megrázta a Dnyipropetrovszki területet. Szerhij Liszak arról is beszámolt, hogy a Szinyelnikovei járásban leégett egy mezőgazdasági vállalkozás, amelynek következtében megsérült két ember.

„Egy 40 és egy 48 éves férfi sérült meg a Szinelnikovei járás Rajivkai kistérségében egy dróntámadás következtében. Mindkettőjüket ambulánsan fogják kezelni. Tűz ütött ki egy mezőgazdasági vállalkozásban. A katasztrófavédők oltják a tüzet”

– közölte a Dnyipropetrovszki Területi Állami Közigazgatás vezetője.

Liszak szerint az orosz FPV drónokkal támadták a Nyikopoli járást is, célba véve a járási központot, valamint a Pokrovszki és a Marhaneci kistérségeket is. Ezeknek a támadásoknak nem voltak áldozatai. „Az égbolt védői négy ellenséges drónt lőttek le a régióban. A légiriadó továbbra is érvényben van. Vigyázzanak a biztonságukra” – javasolta Liszak a helyi lakosságnak.

Poltava és Kijev környéke sem úszta meg

Nem kímélték az orosz támadások Közép-Ukrajnát sem. A Kijevi terület Brovári járásában egy szálloda- és étteremkomplexum gyulladt ki, amikor lezuhant egy lelőtt orosz drón roncsa. A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata szerint két különálló épület égett, de a tűzoltók már megfékezték a lángokat. Áldozatok nincsenek.

Tömeges dróntámadás érte Poltava városát is, amelynek következtében megrongálódott a polgári infrastruktúra, valamint megsérült három ember.

„Poltavát ellenséges drónok támadták meg. 00:10 órától kezdve Poltava Pogyilszki és Sevcsenkivszki kerületeiből a polgári objektumok közelében lévő vállalkozásokra és nyílt területekre mért találatokról érkeztek jelentések”

– közölte Volodimir Kohut, a Poltavai Területi Állami Közigazgatás vezetője.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata arról számolt be, hogy a támadásban lakóépületek, üzletek, raktárak és garázsok rongálódtak meg. Az egyik drón egy sokemeletes épület közelében zuhant le, betörve az ablakokat és megrongálva a homlokzatot.

Kiemelt kép: Az orosz dróntámadás következményei az ukrajnai Marhanec városában 2025. április 23-án. (Fotó: Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata/Facebook)