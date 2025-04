Élő adásban érte földrengés a műsorvezetőt – pánikolva kérte, hogy hívják az édesanyját

Igazi dráma zajlott le szerdán a török CNN stúdiójánba, amikor a műsorvezető, Meltem Bozbeyoğlu és vendége megérezték, hogy földrengés rázza meg a stúdiót. A műsorvezető először megpróbálta megőrizni a nyugalmát, de ahogy a földmozgás erősödött, egyre nehezebb fogta vissza érzelmeit. Végül megszakította az interjút, és hangosan kérte a producerét, hogy hívja fel telefonon az édesanyját.

Presenter cuts off interview and asks producer to call her mum during earthquake https://t.co/XKmlbrXth0

— Metro (@MetroUK) April 23, 2025