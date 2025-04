Axios: Donald Trump ismertette az utolsó ajánlatát a háború lezárásával kapcsolatban

Jelentős engedményeket fogalmaztak meg az oroszok számára abban az egyoldalas, Ukrajnának átadott dokumentumban, amelyet Donald Trump „utolsó ajánlatának” neveztek azelőtt, hogy Washington kivonulna a béketárgyalásokról abban az esetben, ha rövid időn belül nem születik megállapodás. Moszkva közben előrevetítette az ukrajnai katonai hadművelet leállításának lehetőségét, és a Kreml a javaslatot az amerikai tervezet tartalmának ismeretében fogalmazhatta meg.

A Krím-félsziget feletti orosz fennhatóság jogi elismerése mellett további területi engedményeket és az Oroszország elleni szankciók feloldását is kilátásba helyezte Donald Trump, ha Moszkva véget vet a háborúnak – írja az Axios. Az egyoldalas tervezetet az ukránoknak is megmutatták az amerikaiak, amelyet az „utolsó ajánlatnak” neveztek, mielőtt kivonulnának a béketárgyalásokról, ha Oroszország ezt is elutasítaná.

A javaslattal egyik fél sincs maradéktalanul megelégedve az Axios szerint, ugyanis Volodimir Zelenszkijnek nagyfokú engedményeket kellene tennie Oroszország irányába – Kijev szerint a javaslat erősen elfogult Moszkva irányába –, miközben az oroszok ellenzik a nyugati békefenntartók Ukrajnába történő telepítését. A javaslat a következő elemeket tartalmazza pontokba szedve:

a Krím-félsziget feletti orosz ellenőrzés jogi elismerése;

a Moszkva által megszállt területek de facto orosz területként elismerése;

az ukrán NATO-csatlakozás kizárása;

a 2014 óta bevezetett, vagyis az összes oroszellenes szankció eltörlése;

az energetikai és ipari együttműködésre fókuszáló, nagyfokú orosz–amerikai gazdasági együttműködés.

Mindezekért cserébe Ukrajna biztonsági garanciákat kaphat, a harkivi terület feletti ukrán ellenőrzés teljes körű helyreállítását, valamint a háborús károkért való kompenzációt és a helyreállítási költségek egy részének fedezését. A tervezet említést tesz a zaporizzsjai atomerőműről, eszerint az erőmű ukrán területnek minősülne, viszont az amerikaiak üzemeltetnék, a létesítmény kiegészítő áramellátását pedig az oroszok és az amerikaiak közösen biztosítanák. Ezenfelül az amerikai javaslat említést tesz az ukrajnai ásványanyag-kitermelési egyezményről is, amelyet a tervek szerint csütörtökön írhatnak alá.

A hirado.hu felületén is írtunk arról, hogy a Financial Times szerint Vlagyimir Putyin kilátásba helyezte az ukrajnai katonai hadművelet leállítását. Az Axios szerint az oroszok álláspontját az amerikaiak egyoldalas, „utolsó ajánlatának” tartalmának ismeretében fogalmazták meg.

Mindeközben az is kiderült, hogy Ukrajna nem fogadja el eztaz ajánlatot.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter emiatt lemondta szerdai találkozóját, amelyen Ukrajna és más európai országok képviselőivel találkozott volna.

Kapcsolódó tartalom Kijev nemet mondott Trump javaslatára, az amerikai külügyminiszter lemondta a londoni tűzszüneti tárgyalást

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/pool/Shawn Thew)