Új tűzszüneti tervet javasoltak Izrael és a Hamász háborújában

A forrás szerint a terv

egy öt-hét évig tartó tűzszünetet irányoz elő, az összes izraeli túsz szabadon engedését palesztin foglyokért cserébe, a háború hivatalos befejezését, valamint Izrael teljes kivonulását a Gázai övezetből.

Az előző tűzszünet még márciusban omlott össze, amikor Izrael újraindította a bombázásokat. A felek egymást vádolták a megállapodás meghiúsulásáért. A mostani béketervre Izrael egyelőre nem reagált nyilvánosan. Hétfő estétől kedd reggelig újabb 22 palesztin halt meg izraeli légicsapásokban, közölte a Hamász irányította gázai egészségügyi minisztérium egyik illetékese a BBC-vel.

A halálesetek Han Júniszban, Dzsabaliában, Beit Lahijában és Gázavárosban történtek, további 45 ember megsérült. Szemtanúk az akciókat rendkívül intenzívnek írták le. Beszámolóik szerint az izraeli támadások több tucat nehézgépet semmisítettek meg, melyeket a Hamászhoz tartozó önkormányzatok használtak az utak megtisztítására, a romok eltakarítására, valamint a túlélők kimentésére, ráadásul izraeli tankokat észleltek Rafah déli részén, ahova korábban több tízezer palesztin menekült az északi harcok elől.

A mostani kairói találkozón a Hamászt politikai tanácsának vezetője, Mohammed Darwish, valamint a szervezet főtárgyalója, Khalil al-Hayya képviseli. Ez a megbeszélés néhány nappal azután zajlottk, hogy a Hamász elutasította Izrael legutóbbi javaslatát, amely a szervezet lefegyverzéséért cserébe egy hathetes tűzszünetet ajánlott.

Szombaton Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kijelentette, hogy nem hajlandó befejezni a háborút, amíg a Hamászt el nem pusztítják, és minden túsz vissza nem tér.

A Hamász ezzel szemben a háború hivatalos befejezését követeli a túszok szabadon engedése előtt.

A palesztin tisztségviselő azt is elmondta, miszerint a Hamász jelezte hajlandóságát arra, hogy átadja Gáza irányítását egy másik palesztin testületnek, amennyiben annak létrejöttében nemzeti és regionális szinten is megállapodás születik, ez lehetne akár a Ciszjordániában működő Palesztin Hatóság (PA) is, vagy egy újonnan létrehozott adminisztratív szerv.

Netanjahu azonban már korábban kijelentette: nem engedi, hogy a Palesztin Hatóság bármilyen szerepet kapjon Gáza jövőbeli irányításában.

A területet a Hamász 2007 óta uralja. Bár korai lenne biztosat mondani, a forrás a mostani közvetítési folyamatot komolynak minősítette, és hangsúlyozta, hogy a Hamász soha nem mutatott még ekkora rugalmasságot a tárgyalások során.

A Hamász 2023. október 7-én hajtott végre támadást Izrael ellen, amelyben mintegy 1200 ember vesztette életét – többségük civil –, és 251 embert hurcoltak el túszként Gázába. Izrael válaszul nagyszabású katonai offenzívát indított, amely a gázai egészségügyi minisztérium hétfői adatai szerint 51 240 palesztin halálához vezetett – többségük szintén civil.

Közben a kairói palesztin nagykövetség utasította munkatársait, hogy családjukkal együtt költözzenek át az egyiptomi Arís városába, a gázai határhoz közeli településre. A személyzet korábban sebesültek evakuálását és segélyszállítmányok bejutását koordinálta.

Kiemelt kép: Palesztinok tüntetnek a Gázai övezetben zajló hadműveletek és az övezet izraeli blokádja ellen (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Szaber)