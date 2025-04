Orosz fegyverraktárat robbanthattak fel az ukránok Moszkva közelében – VIDEÓ

A kormányzó szerint a mentőszolgálatok kivonultak a helyszínre. Hivatalos tájékoztatást későbbre ígér – számol be róla az MTI.

A rendkívüli helyzetek minisztériumának regionális részlege közölte, hogy a Kirzsacsi járás Barszovo és Mirnij községéből evakuálják a lakosságot.

A hírt több, katonai ügyekben jártas Telegram-csatorna, köztük a Mash is közölte. A 112 nevű csatorna arról számolt be, hogy az ukránok dróntámadást hajtottak végre az 51-es rakétatüzér dandárbázisán. A közeli lakosokat – Barszovóban és Mirnijben – arra kérték, hogy hagyják el otthonaikat.

❗️🇺🇦⚔️🇷🇺 – Explosions are reported near a military unit in Kirzhachsky District, Vladimir Region, near Barsovo, home to the 51st GRAU Arsenal, a major ammunition depot with over 264,000 tons of storage capacity.

