Nem akármilyen módon emlékezett meg Leonardo DiCaprio Ferenc pápáról

Kiemelte, Ferenc pápa „mély és rendíthetetlen elkötelezettséget tanúsított a környezetvédelem iránti felelősségvállalás iránt, különösen a 2015-ös Laudato Si’ kezdetű, úttörő jelentőségű enciklikájában.” A színész szerint, aki környezetvédelmi aktivista is, ez a dokumentum alapvető változásokat sürgetett a bolygóval való kapcsolatunkban, miközben „Ferenc pápa hangsúlyozva minden élet összekapcsolódását, arra sürgette az egyéneket, közösségeket, intézményeket és a világ vezetőit, hogy egyesüljenek közös otthonunk gondozásában.”

DiCaprio hangsúlyozta, hogy

a pápa szavai kulcsszerepet játszottak a 2015-ös COP21-es klímakonferencia előtt, és hozzájárultak a Párizsi Megállapodás megszületéséhez.

A színész a személyes találkozójukról is beszámolt, amely 2016-ban, a Before the Flood című dokumentumfilm forgatásakor zajlott.

„2016-ban, a Before the Flood című dokumentumfilmem forgatása során az a megtiszteltetés ért, hogy leülhettem Ferenc pápával egy beszélgetésre az éghajlatváltozás kezelésének sürgős szükségességéről. Ez az élmény tanulságos, mélyen megindító és elgondolkodtató volt”

– emlékezett vissza DiCaprio, aki az ENSZ békenagykövete is.

A pápa 2023-ban kibővítette Laudato Si’ enciklikáját a Laudate Deum című apostoli buzdítással, amelyben ismételten felhívta a világ figyelmét az éghajlatváltozás kezelésének sürgető szükségességére. DiCaprio hangsúlyozta, hogy a pápa ebben az írásban „megújította felhívását az azonnali és határozott éghajlatvédelmi fellépésre, emlékeztetve minket arra, hogy „a természet részei vagyunk, benne vagyunk, és így állandó kölcsönhatásban állunk vele, és hogy a világot nem kívülről, hanem belülről kell szemlélnünk.”

„Ferenc pápa korunk egyik legkülönlegesebb szellemi vezetője volt. Öröksége továbbra is környezetvédők generációit fogja inspirálni világszerte. Nyugodjék békében”

– zárta gondolatait a színész.

DiCaprio régóta nyíltan kiáll a környezetvédelmi kérdések mellett. Még 1998-ban, 24 évesen hozta létre a Leonardo DiCaprio Alapítványt azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet és finanszírozást biztosítson a biológiai sokféleség, az óceánok és erdők védelmére, valamint az éghajlatváltozásra – írja a Daily Mail.