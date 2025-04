Bezuhant a brit turizmus, egy szakmai szervezet szerint a kormány a hibás

A brit kormányt azzal vádolják, hogy „szabotálja” az ország idegenforgalmát, miután friss adatok szerint a külföldi látogatók több mint 2 milliárd fonttal kevesebbet költöttek 2024-ben, mint a járvány előtti időszakban.

A Világ Utazási és Turisztikai Tanács (WTTC) új tanulmányában megállapította, hogy a látogatók tavaly 40,3 milliárd fontot költöttek az Egyesült Királyságban, ami 5,3 százalékos visszaesést jelent a 2019-es szinthez képest – közölte a Guardian.

A tanács szerint a kormány „tudatos politikai döntései” olyan akadályokat gördítettek az utazás elé, amelyek közvetlenül hozzájárultak a visszaeséshez.

Ezek között említik a vámmentes vásárlás eltörlését, a repülőjegyekre kivetett utasadó emelését, valamint az elektronikus utazási engedélyek (ETA) bevezetését.

„Nem értük el azt a szintet a nemzetközi turisták költésében, ahová vissza kellett volna térnünk, miközben a világ többi része már túllépett ezen” – mondta Julia Simpson, a WTTC elnöke.

Simpson szerint: „Ez a kormány a gazdasági növekedésre épít. Ennek ellenére egy olyan magánszektor által vezérelt iparágat, mint a turizmus, amely a brit GDP 10 százalékát adja, munkahelyeket teremt, egyáltalán nem részesítenek prioritásban. Ezzel gyakorlatilag önmagunkat szabotáljuk”.

A kiskereskedelmi szektor,köztük a luxusmárkák, mint a Burberry vezetői már korábban figyelmeztettek arra, hogy a turisták számára nyújtott ÁFA-mentesség eltörlése versenyhátrányba hozta az Egyesült Királyságot más európai célállomásokhoz képest.

„Az Egyesült Királyság folyamatosan piaci részesedést veszít az európai versenytársakkal szemben” – figyelmeztetett Simpson.

Kritikával illette a kormány döntését is, amelynek értelmében az ország turizmusáért felelős VisitBritain költségvetését idén 44 százalékkal csökkentették. Április 1-jén a „Great Britain and Northern Ireland” promóciós kampány kerete 18,85 millió fontról 10,57 millió fontra esett vissza, ugyanazon a napon pedig a repülőjegyek után fizetendő adó is nőtt.

Április 2-tól pedig életbe lépett az új elektronikus utazási engedély (ETA) kötelezettsége az összes európai látogatóra, amely azóta 10 fontról 16 fontra emelkedett.

„El kell tudni adni az Egyesült Királyságot” – hangsúlyozta Simpson. „Fontos, hogy történeteket meséljünk az országról, hogy a látogatók ne csak Londont, hanem más régiókat is felkeressenek. El kell tudni adni Harry Pottert, Jane Austent, vagy épp III. Richárdot”.

A kormány válaszában közölte, hogy a VisitBritain kampánya „továbbra is hatékony eszköze a gazdasági növekedés ösztönzésének”.

„Az Egyesült Királyság a világ egyik leglátogatottabb országa, és a nemzetközi turizmus milliárdokat pumpál gazdaságunkba” – mondta a kormányszóvivő. „Támogatjuk az ágazat további fejlődését, és ősszel elindítunk egy országos látogatói gazdasági stratégiát, hogy 2030-ra évi 50 millió külföldi látogatót fogadhassunk.”

A WTTC és az Oxford Economics közös tanulmánya szerint a turizmus 2024-ben összesen 286 milliárd fonttal járult hozzá a brit gazdasághoz, ez mindössze 3,9 százalékos növekedést jelent 2019-hez képest.

