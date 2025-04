50 milliárd dollárt fektet be az Egyesült Államokban egy svájci gyógyszeróriás, hogy elkerülje a vámokat

A svájci gyógyszeripari óriás, a Roche bejelentette, hogy öt éven belül 50 milliárd dollárt fektet be az Egyesült Államokban, ezzel több mint 12 000 új munkahelyet teremtve.

A döntés része annak annak a növekvő trendnek, amelyben a gyógyszergyártók igyekeznek alkalmazkodni Donald Trump elnök kereskedelempolitikájához, különös tekintettel a várható vámintézkedésekre.

A vállalat közlése szerint az új állásokból közel 6 500 a kivitelezési munkákhoz, 1 000 pedig új és kibővített gyártóüzemekhez kapcsolódik majd.

Az új munkahelyek mellett a Roche azt is bejelentette, hogy a beruházások eredményeképp az Egyesült Államokból a jövőben több gyógyszert exportálnak majd, mint amennyit odaimportálnak – közölte a Reuters.

Az Egyesült Államok jelenleg 25 000 Roche-alkalmazottnak ad munkát, akik 24 különböző helyszínen dolgoznak. A most bejelentett beruházások ezt a jelenlétet jelentősen megerősítik – jelentette ki Thomas Schinecker vezérigazgató, aki úgy fogalmazott: „Ez az 50 milliárd dolláros befektetés az innováció és növekedés új korszakát alapozza meg, nemcsak az amerikai, hanem a világszerte élő betegek javára is”.

A Roche több államban is fejlesztéseket indít; gyártási és logisztikai központokat bővítenek Kentuckyban, Indianában, New Jersey-ben és Kaliforniában. Pennsylvaniában új génterápiás gyárat építenek, Indianában pedig egy új, folyamatos vércukorszintmérő eszközök gyártására alkalmas üzemet hoznak létre, ezen kívül egy új gyár is épül a fogyókúrás gyógyszerek előállítására, bár ennek pontos helyszínét még nem közölték. Továbbá Massachusetts államban kutatóközpontot hoznak létre, amely a szív- és érrendszeri, vese- és anyagcsere-betegségek tanulmányozására specializálódik majd.

Bár Schinecker nyilatkozatában nem említette közvetlenül a vámokat, svájci cég jelenleg egy 31 százalékos vám fenyegetésével néz szembe, amely az Egyesült Államokba irányuló gyógyszerexportot sújtaná.

A Roche lépése egyébként nem egyedi, ugyanis a szintén svájci Novartis 23 milliárd dolláros beruházást jelentett be az Egyesült Államokban, míg az amerikai Eli Lilly és a Johnson & Johnson szintén jelentős fejlesztésekbe kezdtek az országban.

A Trump-adminisztráció a múlt héten vizsgálatot indított a gyógyszerimportokkal kapcsolatban, amely szintén vámkivetéssel végződhet. Az ENSZ kereskedelmi adatbázisa szerint az Egyesült Államok tavaly közel 213 milliárd dollár értékben importált gyógyszeripari termékeket, ami háromszorosa a 2014-es 73 milliárd dolláros szintnek.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)