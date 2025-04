Erdő Péter lehet Ferenc pápa utódja? Így látja a világ a magyar bíboros esélyeit

Húsvéthétfőn, 88 éves korában meghalt a katolikus egyház vezetője, Ferenc pápa. Az egyházfő távozását követően hamarosan kezdetét veszi az új pápa kiválasztásának folyamata, és a nemzetközi sajtóban már most rengeteg cikkben foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy kik lehetnek a legesélyesebb jelöltjük. Szinte minden írásban megemlítik Erdő Pétert, az Esztergom-Budapesti főegyházmegye érsekét, aki 2003 óta Magyarország prímása és a pápaválasztó bíborosi testület tagja. Cikkünkben összegezzük, hogy mennyire tartják esélyesnek Erdő Pétert külföldön, és milyen érveket vagy ellenérveket hoztak fel ezzel kapcsolatban.

Mint írtuk, a Vatikán hétfő délelőtt jelentette be, hogy a reggeli órákban meghalt Ferenc pápa. Erdő Péter a hírre reagálva azt írta egy közleményben: „Megrendülten értesültünk Szentatyánk Ferenc pápa elhunytáról. Hálát adunk Istennek a kegyelmekért, amelyekben szolgálata révén részesültünk. Különös szeretettel emlékezünk két magyarországi látogatására és következetes kiállására a béke szent ügye mellett.”

A magyar bíborost már az előző pápaválasztáskor, 2013-ban is a lehetséges jelöltek közt tartották számon, és ez még most is így van. Viszont arról, hogy kik lehetnek a legesélyesebb jelöltek Ferenc pápa megüresedett székének betöltésére, nagyon eltérő beszámolók jelentek meg eddig a külföldi sajtóban. Összesen 20 különböző cikket tekintettünk át, meghatározó és kevésbé ismert híroldalak írásait egyaránt, amelyekből nagyon eltérő kép bontakozott ki a kérdésben (terjedelmi okokból kifolyólag ezek közül most csak a legrelevánsabbakat ismertetjük részletesen).

Nagyjából 14 százalék lehet Erdő Péter esélye – erről írt az egyik legnagyobb amerikai lap

A legtöbb cikkben nem bocsátkoztak konkrét becslésekbe azzal kapcsolatban, hogy egy-egy jelöltnek mekkora esélye lehet a pápaválasztó konklávén. Ebből a szempontból kivételt jelent a Newsweek, amely a saját cikkébe azt is belefoglalta azt is, hogy a nemzetközi fogadóirodák kiket tartanak a legnagyobb esélyeseknek az utódlásra.

Az amerikai lap cikkében azt írta, hogy:

„A konzervatívok vezető jelöltje, 72 éves Erdő Péter bíboros jelenleg 6:1 arányú esélyekkel rendelkezik.”

Közérthetőbb nyelven ez azt jelenti, hogy Erdő Péter pápává választásának valószínűségét nagyjából 14,29 százalékra becsülik. „Elismert kánonjogászként Erdő a hagyományos katolikus tanítások és doktrínák határozott szószólója. Korábban az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának vezetője volt, és a teológiai ortodoxiát hangsúlyozta” – írta a magyar bíborosról a Newsweek (Erdő Péter egész konkrétan 2005-től 2016-ig az volt Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának [CCEE] elnöke).

Az amerikai lap Erdő Pétert a 4. legesélyesebb jelöltként tartja számon.

A legesélyesebbnek a fogadóirodák a progresszív Luis Antonio Tagle fülöp-szigeteki bíborost – 3:1 arány, vagyis 25 százalék – látják, aki ideológiailag és személyesen is közel állt az elhunyt egyházfőhöz (olyannyira, hogy amikor hónapokkal ezelőtt egy álhír kezdett el terjedni Ferenc pápa haláláról, akkor a hamis beszámolóban szintén azt mondták be, hogy ő lett a pápa utódja). A második legesélyesebb jelölt – 4:1 arányban, vagyis 20 százalékkal – Pietro Parolin bíboros, a Vatikán államtitkára, a harmadik pedig – 5:1 arányban, vagyis 16,67 százalékkal – Peter Turkson ghánai bíboros a Vatikán Átfogó Emberi Fejlődés Előmozdítása Dikasztériumának korábbi vezetője.

Kompromisszumos jelölt, jó kapcsolatok, de van, ami hátráltathatja – pro és kontra érvek is elhangzottak Erdő Péter mellett

A vezető külföldi hírügynökségek és lapok közül a Reuters szintén megemlítette Ferenc pápát a saját cikkében, méghozzá a második személyként az írásukban (az első helyen egyébként Jean-Marc Avelinet, Marseille 66 éves érsekét tüntették fel: az ő személye azért érdekes, mert a Newsweek cikkében meg sem említették – és a dolgok optikája szerint inkább csak a franciák próbálkoznak esélynek láttatni őt, ugyanis a Reuters is arra hivatkozott a saját cikkében, hogy „a francia sajtó szerint” lehet esélye neki is az utódlásra néhány dolog miatt).

A Reuters azt írta Erdő Péterről, hogy:

„Ha Erdőt megválasztják, akkor mindenképp kompromisszumos jelöltnek” látná őt a világ pápaként. Mint fogalmaztak: „Olyasvalakinek a konzervatív táborból, aki hidakat épített Ferenc progresszív világához is”.

A hírügynökség szintén említi, hogy Erdő Pétert már a 2013-as konklávén is esélyesnek számított, „köszönhetően kiterjedt egyházi kapcsolatainak Európában és Afrikában, valamint annak, hogy az Új evangelizációs törekvés úttörőjének tekintették, amely a katolikus hit újraélesztésére irányul a szekularizált fejlett országokban – ez sok bíboros számára kiemelt prioritás”. Megjegyezték azt is, hogy sokan „pragmatikusnak is tartják, és más hagyománytisztelő klerikusokkal ellentétben soha nem került nyíltan összetűzésbe Ferenccel”.

Mindemellett utaltak arra is, hogy a 2015-ös migrációs válság idején az egyik kijelentése miatt „felszaladtak a szemöldökök” a Vatikánban, amikor ellenezte Ferenc pápa azon felhívását, hogy az egyházak fogadjanak be menekülteket, mondván, hogy ez az emberkereskedelemmel érne fel, és „Orbán Viktor nacionalista magyar miniszterelnökhöz csatlakozott” ebben a kérdésben az egyháza vezetője helyette – írta a Reuters.

Mindeközben a The Guardian – a Newsweekhez hasonlóan – szintén negyedik helyen említette meg Erdő Péter a saját cikkében. Ők azonban nem annyira a kompromisszumos jelöltként jellemezték, hanem úgy, hogy a megválasztása „nagy elmozdulást jelentene” Ferenc pápa megközelítéséhez képest (noha azt sem rejtették véka alá, hogy Erdő Pétert „széles körben nagy intellektusnak és a kultúra emberének tartják”).

Az al-Dzsazíra pánarab hírügynökség cikkében a szövegben csak a sokadik helyen szerepeltették Erdő Pétert – ugyanakkor érdekesség, hogy ennek némiképp ellentmondva a cikkben szereplő grafikán (ezt alább beágyaztuk) az első helyen tüntették fel őt.

Who could be the next pope? pic.twitter.com/FwkoF909Zn — Jackie (@JWEZEE) April 21, 2025

Olasz lesz az új pápa, magyar, vagy netán európán kívüli?

A Sky News (amelynek egyébként a jelek szerint elég jó forrásai vannak a Vatikánban, ugyanis Ferenc pápa betegeskedése idején volt, hogy a Vatikán hivatalos közleményét megelőzve közöltek információkat az egyházfő aktuális állapotáról) szintén készített egy saját összeállítást arról, hogy a birtokukban lévő információk alapján kik lehetnek esélyesek.

A brit híroldal a jelek szerint arra számít, hogy a katolikus egyház most visszatér az utóbbi évszázadok „modus operandi”-jához, és ismét egy olasz egyházfőt választanak meg. Első helyen Pietro Parolint említik Ferenc pápa reformjainak lehetséges folytatójaként, de a második helyen is Matteo Zuppi bíboros, az Olasz Püspöki Kar (Cei) elnöke szerepel náluk. A harmadik helyre egy 59 éves portugál bíboros, Jose Tolentino de Mendonca fért be náluk, a Vatikán Kulturális és Oktatási Dikasztériumának vezetője,

és őket követve sorolták fel negyedikként Ferenc pápát.

Érdekesség, hogy a Sky News összeállításában meg sem említik Luis Antonio Taglét vagy Peter Turksont (illetve a Marseille-i érseket sem), de általánosságban is kevesebb esélyt adnak annak, hogy Európán kívülről érkezik a katolikus egyház következő vezetője: cikkükben egyetlen olyan személy sincs említve, aki az öreg kontinensen kívül született volna.

A lap egy szemléletes grafikai ábrázolást is készített a lehetséges jelöltekről, ez alább látható: Erdő Péter a bal felső sarokban szerepel.

Who could be the next pope?https://t.co/8UTPFSz9QP — Sky News (@SkyNews) April 21, 2025

Erdő Péternél „biztos kezekben” lenne az egyház egy szakértő szerint

A Sky News-zal ellentétben a szintén brit The Telegraph inkább arra számít, hogy Európán kívüli lesz a következő pápa: ők az első két helyen Taglét és Turksont említik, és utána ejtenek szót harmadikként Erdő Péterről, az olasz jelöltekről pedig csak később írtak.

A lap a magyar bíborosról idézett egy érdekes megszólalást is. Edward Pentin vatikáni szakértő, A következő pápa: A vezető bíborosjelöltek címmel kiadott, 2020-ban megjelent könyv szerzője azt írta róla: „Erdő az egyház konzervatív szárnyának egyik vezető jelöltje. Az emberek azért kedvelik őt, mert erős kánonista – jártas az egyházjogban. Sok katolikus úgy érzi, hogy az egyházat vissza kell hozni egyfajta egyházi törvénytelenségből, amely Ferenc alatt alakult ki.

Erdő Péternél biztos kezekben lenne”

– írta Pentin a The Telegraph szerint. Mindeközben a brit The Independent szintén második helyen szerepeltette Erdő Pétert a saját cikkében Parolin bíboros után.

Persze volt olyan cikk is, ahol Erdő Pétert nem említették meg a lehetséges jelöltek közt: ilyen írás jelent meg például a New York Postnál. Ugyanakkor ez inkább a ritka kivételnek mondható, ugyanis a legtöbb külföldi lap cikkében említették a magyar egyházi vezetőt, méghozzá rendszerint az első jelöltek közt.

Konklúzió: a jelek szerint Erdő Péternek reális esélye van arra, hogy megválasszák, még ha nem is feltétlen ő a favorit

Cikkünk végén érdemes felidézni azt a mondást, amelyet egy másik írásunkban is említettünk már: „Aki pápaként megy be a konklávéra, bíborosként jön ki onnan.”

A fentiekből az látszik, hogy bár Erdő Péter nem a legesélyesebb jelöltként tartják számon a pápai utódlással kapcsolatban,

kétségkívül van akkora ismertsége, van olyan reputációja, és vannak olyan kapcsolatai a katolikus egyház berkein belül, hogy esetleg pápaként is kijöhet a konklávéról.

Azonban, ha esetleg megválasztják, az is biztos, hogy nem lesz egyszer a dolga a mostani helyzetben. „A következő pápa egy válaszúton lévő egyházat fog örökölni – egy olyan egyházat, amely Európában és Észak-Amerikában csökkenő befolyással, a globális délen való növekedéssel és a jövőjéről folyó belső vitákkal küzd” – írta erről a Newsweek, röviden összefoglalva a következő egyházfő előtt álló kihívásokat.

Kiemelt kép: Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek húsvétvasárnapi ünnepi szentmisét celebrál az esztergomi Nagyboldogasszony- és Szent Adalbert-főszékesegyházban 2025. április 20-án. MTI/Kovács Attila.