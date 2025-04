Elhunyt Ferenc pápa

Cikkünk folyamatosan frissül…

A Vatikán hétfő reggel hivatalos közleményben jelentette be Ferenc pápa halálát. A katolikus egyház történetének első latin-amerikai vezetője 88 éves korában hunyt el, röviddel azután, hogy felépült egy súlyos tüdőgyulladásból.

A hírt Kevin Farrell bíboros jelentette be a Vatikán televíziójában:

Ferenc pápa halálával lezárul egy gyakran viharos, mégis meghatározó korszak a római katolikus egyház életében. Pápaságát végigkísérték reformtörekvései, amelyek célja az egyház megújítása, nyitottabbá és befogadóbbá tétele volt – nem mindig osztatlan egyetértés közepette – írta cikkében a Reuters.

Pope Francis died on Easter Monday, April 21, 2025, at the age of 88 at his residence in the Vatican’s Casa Santa Marta. pic.twitter.com/jUIkbplVi2

— Vatican News (@VaticanNews) April 21, 2025