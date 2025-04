„A világ elvesztett egy pásztort” – így búcsúztak Ferenc pápától a világ vezetői

Az elsők között reagáló Emmanuel Macron francia elnök azt mondta, hogy a katolikus egyházfő mindig „a legkiszolgáltatottabbak és a leggyengébbek oldalán állt”. Az államfő az Indiai-óceánon található Mayotte szigetén, Franciaország tengerentúli megyéjén tett látogatásán kijelentette: Ferenc pápa halálával egy olyan embert vesztett el a világ, aki „hivatásában egész életében a nagyobb igazságosságért és az emberiség egy fontos eszméjéért, a testvéri emberségért küzdött”.

Friedrich Merz német kancellárjelölt „mély szomorúságának” adott hangot Ferenc pápa halála miatt, és tisztelgett egy olyan ember emléke előtt, akit „az alázat és az Isten irgalmába vetett hit vezérelt”. Az politikus az X közösségi hálózaton azt írta: az emberek Ferenc pápára „fáradhatatlan elkötelezettségéről” fognak emlékezni, elkötelezett volt „a legkiszolgáltatottabbak, az igazságosság és a megbékélés iránt”.

Der Tod von Papst Franziskus erfüllt mich mit großer Trauer. Franziskus wird in Erinnerung bleiben für seinen unermüdlichen Einsatz für die Schwächsten der Gesellschaft, für Gerechtigkeit und Versöhnung. Demut und der Glaube an die Barmherzigkeit Gottes leiteten ihn dabei. Damit…

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt mondta, hogy Ferenc pápa „a katolikus egyházon messze túl is emberek millióit ösztönözte alázatával és a leginkább rászorulók iránti oly tiszta szeretetével”. Hangoztatta: „Gondolataim mindazokkal vannak, akik ezt a mély veszteséget átérzik”. Az X-hálózaton egyben reményét fejezte ki, hogy öröksége „továbbra is egy igazságosabb, békésebb és együttérzőbb világ felé fog vezetni mindannyiunkat”.

Today, the world mourns the passing of Pope Francis.

He inspired millions, far beyond the Catholic Church, with his humility and love so pure for the less fortunate.

My thoughts are with all who feel this profound loss.

May they find solace in the idea that Pope Francis’… pic.twitter.com/FiI6SASNl8

