Zelenszkij: Harcosaink mindenhol úgy válaszolnak, ahogyan azt az ellenség megérdemli

Az orosz hadsereg az éjszaka folyamán megpróbált előretörni és veszteségeket okozni az ukrán erőknek a frontvonal mentén, annak ellenére, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök húsvéti tűzszünetet hirdetett – írta vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en.

„Általánosságban elmondható, hogy az orosz hadsereg húsvét reggele óta megpróbálja a tűzszünet látszatát kelteni, de egyes területeken nem mond le azokról az egyéni kísérletekről, hogy előrenyomuljon és veszteségeket okozzon Ukrajnának” – írta Zelenszkij a közösségi médiában közzétett bejegyzésében.

Elmondása szerint

az ukrán erők vasárnap 59 esetben jelentettek orosz bombázást és öt támadási kísérletről is beszámoltak.

„Oroszországnak teljes mértékben be kell tartania a tűzszünetre vonatkozó feltételeket” – hangsúlyozta. Hozzátette, hogy Kijev hajlandó a tűzszünetet 30 nappal meghosszabbítani, de amennyiben Oroszország vasárnap is folytatja a támadásokat, Ukrajna is hasonlóképpen fog cselekedni.

„Harcosaink mindenhol úgy válaszolnak, ahogyan azt az ellenség megérdemli, az adott harci helyzetnek megfelelően”

– mutatott rá.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtóértekezletet tart kijevi hivatalában 2025. április 17-én (Fotó: MTI/EPA)