Vlagyimir Putyin váratlanul tűzszünetet hirdetett Ukrajnában

Oroszország egyoldalúan ideiglenes tűzszünetet hirdetett Ukrajnában április 19-től április 21-ig, a döntést Vlagyimir Putyin orosz elnök jelentette be. A Kreml bízik benne, hogy Kijev is betartja a megállapodást.

Cikkünk frissült!

Oroszország bejelentette, hogy egy „húsvéti tűzszünet” részeként felfüggeszt „minden katonai műveletet” Ukrajnában – számolt be a Sky News.

A Kreml a Telegram-csatornáján ismertette, hogy

az ideiglenes fegyverszünet moszkvai idő szerint április 19-én 18 órától április 21-én éjfélig tart.

Moszkva bízik benne, hogy Ukrajna részéről is betartják a megállapodást. Mint írták, az orosz csapatok a tűzszünet megsértésére is felkészültek, így az ellenség esetleges provokációira is készek válaszolni – írták a közleményben, amelyben Vlagyimir Putyin is idézték. Az orosz elnök arra is kitért, hogy Kijev reakciója megmutatja majd, hogy Ukrajna milyen őszintén szeretne részt venni a béketárgyalásokon – írja a TASZSZ orosz hírügynökség.

Az egyelőre nem világos, hogy Ukrajna mennyire fogja komolyan venni az orosz bejelentést. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy közösségi médiás posztban mindösze annnyit reagált a hírre, hogy az oroszok még a tűzszünet bejelentésének ideje alatt is támadást indítottak. „Ami Putyin újabb próbálkozását illeti, hogy emberek életével játszaddozon – jelenleg légiriadó van érvényben Ukrajna területén. 17.15-kor orosz csapásmérő drónokat észleltek a légterünkben. Az ukrán légvédelmi rendszerek és a légierő már dolgozik a védelem biztosításán. »Sahíd« drónok az égboltunkon – ez Putyin valódi hozzáállása a húsvéthoz és az emberek életéhez” – írta Zelenszkij az X-en közzétett bejegyzésében.

Mint írtuk, pénteken Marco Rubio amerikai külügyminiszter újságíróknak beszélt arról, hogy az Egyesült Államok kihátrálhat a békefolyamatból, ha napokon belül nem történik érdemi előrelépés a háborús felek között. Később egy fehér házi sajtótájékoztatón Donald Trump is megerősítette az elhangzottakat. „Az egész életem egy nagy tárgyalás volt, és tudom, mikor játszanak velünk, és mikor nem. Látnom kell a lelkesedést, hogy véget akarnak vetni ennek [a háborúnak]. Azt hiszem, látom ezt a lelkesedést – azt hiszem, mindkét oldalról látom” – mondta az amerikai elnök. Hozzáfűzte, hogy szerinte továbbra is „nagyon jó esélyük” van arra, hogy megegyezésre jussanak.

Egy részleges tűzszünetben márciusban is megegyeztek a háborús felek. A döntés értelmében Kijev és Moszkva 30 napig nem támadta volna meg egymás energetikai infrastruktúráját. Az egyezséget már az első éjszaka megszegték, majd egymást okolták a tűzszünet meghiúsulásáért.

Keith Kellog, az amerikai elnök ukrajnai és oroszországi különmegbízottja szerint Donald Trump célul tűzte ki, hogy a beiktatása után száz napon belül lezárja a csaknem három éve tartó orosz–ukrán háborút. A tervek szerint így Vlagyimir Putyin orosz elnöknek és Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek április végéig kellene közös nevezőre kellene jutnia.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök az Arhangelszk nevû, 885M Jaszeny-M típusú atommeghajtású tengeralattjáró fedélzetén Murmanszkban 2025. március 27-én. Putyin a sarkvidék jövõjérõl Murmanszkban tartott Nemzetközi Sarkvidéki Fórum alkalmából látogatott el az északnyugat-oroszországi haditengerészeti kikötõvárosba. MTI/EPA/Szputnyik pool/Gavriil Grigorov.