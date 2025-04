Hamarosan jöhet a magyar nyelvű szakképzés Ukrajnában

Egy elfogadott törvénytervezet szerint lehetővé válhat a magyar nyelvű oktatás az ukrán szakképzésben. A tervezettől azt várják, hogy hozzájárulhat a kisebbségek társadalmi és szakmai integrációjához, valamint nagy mértékben segítheti a kárpátaljai magyarságot nyelvi és kulturális identitásának megőrzésében.

Az ukrán parlament első olvasatban elfogadta azt a törvényjavaslatot a szakképzésről, amely jelentős változásokat hozhat a nemzeti kisebbségek, köztük a kárpátaljai magyar közösség számára. Ennek értelmében hivatalosan is lehetővé tenné a magyar nyelvű oktatást az ukrajnai szakképzési intézményekben – írja az Index a Kárpáti Igaz Szó alapján.

A törvényjavaslat célja rendezni a nemzeti kisebbségek nyelvhasználati jogait a szakképzés területén. A tervezet továbbra is az ukrán nyelvet az oktatás alapjául, de bizonyos feltételek mellett lehetőséget biztosít az EU hivatalos nyelveinek – így a magyarnak is – kiegészítő használatára a szakképzési intézményekben – írták. A javaslat elfogadását az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség is megosztotta Facebook-oldalán. „Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa 2025. április 16-án első olvasatban (…) 264 igen, 22 ellenszavazat és 35 tartózkodás mellett elfogadta ‘A szakoktatásról’ szóló törvénytervezetet” – írták.

A javaslat főbb rendelkezései szerint az EU hivatalos nyelveit – így a magyart – párhuzamosan lehet alkalmazni az ukrán mellett azokban a tanulócsoportokban, ahol ilyen nemzetiségi háttérrel rendelkező diákok tanulnak. Egy szakképző csoportban az adott kisebbség nyelvén is folyhat az oktatás az államnyelv mellett, ha ezt legalább nyolc tanuló igényli. Továbbá, amennyiben a képzést jogi személyek finanszírozzák, a képzés teljes egészében történhet a kisebbség nyelvén, az ukrán nyelv kötelező külön tantárgyként való oktatása mellett. A magánszakképző intézmények szabadon választhatnak EU-tagállamhoz tartozó hivatalos nyelvet az oktatás nyelveként, az ukrán nyelv tanításának fenntartása mellett.

A tervezettől azt várják, hogy hozzájárulhat a kisebbségek társadalmi és szakmai integrációjához, valamint nagy mértékben segítheti a kárpátaljai magyarságot nyelvi és kulturális identitásának megőrzésében.

