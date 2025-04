Volodimir Zelenszkij közölte: betartják a tűzszünetet, ha az oroszok is így tesznek

Ukrajna Herszoni területének vezetője, Olekszandr Prokugyin este 6 óra után közölte, hogy folytatódtak az orosz dróntámadások a térségben azt követően is, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök tűzszünetet rendelt el Ukrajnában. Az ukrán fél szerint a fegyvernyugvás nem lépett életbe. Ugyanakkor Volodimir Zelenszkij később azt mondta: be fogják tartani a tűzszünetet, ha az oroszok is megteszik – noha közlése szerint a támadások egyelőre folytatódnak a frontvonalon.

„Így néz ki az orosz »húsvéti tűzszünet« Herszon régióban: Este 6 óra körül – 8 ellenséges FPV-találat [vagyis drónbecsapódás – a szerk.] következtében kigyulladt 7 lakás egy sokemeletes épületben a herszoni Dnyiprovszkij kerületben" – ezt már Olekszandr Prokugyin herszoni regionális vezető írta a Telegramon, ahol felvételeket is közölt a támadás következményeiről. Majd azzal folytatta a felsorolását: 19:05 – Urozsajne településen egy orosz drón csapódott be egy civil személygépkocsiba. Egy órával később egy másik drón támadta a települést. 19:12 – egy ellenséges FPV-találat Sztanyiszlavban. „Sajnos nem tapasztalunk semmiféle nyugalmi állapotot. A bombázás folytatódik, és a békés lakosokat ismét támadás éri. Ez egy újabb megerősítése annak, hogy Oroszország semmit sem tart szentnek. És ha hiszünk a megszállók szavainak, azzal veszélynek tesszük ki magunkat. Legyünk résen! "– zárta közleményét Prokugyin. Egy másik ukrán tisztviselő is azzal vádolja az oroszokat, hogy tüzet nyitottak a tűzszünet életbe lépése után Andrij Kovalenko, az ukrán dezinformációellenes központ vezetője szintén azt állította, hogy az orosz erők Putyin bejelentése ellenére is folytatják a csapásokat. „Az oroszok megpróbálnak úgy tenni, mintha békefenntartók lennének, de már március 11-én megtagadták a feltétel nélküli tűzszünetet, most pedig egy információs műveletet folytatnak, fegyverszünetről beszélnek, de megállás nélkül folytatják a lövöldözést. Mindezt azzal a céllal teszik, hogy Ukrajnát hibáztassák" – írta a Telegramon közzétett bejegyzésében a Sky News szerint. Mint a brit híroldal megjegyezte: a háború alatt mindkét fél állandóan vádolta a másikat a különböző megállapodások megsértésével. Legutóbb az energetikai tűzszünettel kapcsolatban tettek így, amely Oroszország szerint – mint arról ebben a cikkben írtunk – a minap véget ért. Zelenszkij közölte: ők betartják a tűzszünetet, ha az oroszok is megteszik Frissítés: a BBC szerint az ukrán elnök este egy hosszabb megnyilvánulásban is reagált a fejleményekre. „Ha Oroszország most hirtelen készen áll arra, hogy valóban a teljes és feltétel nélküli fegyvernyugvás formátumában lépjen fel, akkor Ukrajna ennek megfelelően fog cselekedni – tükrözve Oroszország cselekedeteit. Fegyvernyugvás válaszul a fegyvernyugvásra, védekező csapások válaszul a támadásokra" – közölte, de hozzátette azt is, hogy jelen állás szerint „az orosz támadó hadműveletek folytatódnak több frontszektorban, és az orosz tüzérségi tűz nem csillapodott. Ezért nem lehet bízni a Moszkvából érkező szavakban". Emlékeztetett arra is, hogy „a feltétel nélküli tűzszüneti javaslatokat Oroszország 39 napja nem válaszolta meg", utalva ezzel a szaúd-arábiai megbeszéléseken felvetett kezdeményezésekre. „Az Egyesült Államok tette ezt a javaslatot, Ukrajna pozitívan reagált, de Oroszország figyelmen kívül hagyta" – állította. Megjegyezte azt is, hogy „ha valóban teljes tűzszünet lép életbe, Ukrajna azt javasolja, hogy hosszabbítsák meg azt húsvét napján, április 20-án túl is. Ez az, ami elárulja Oroszország valódi szándékait – mert 30 óra elég a címlapokra, de nem a valódi bizalomépítő intézkedésekhez. Harminc nap esélyt adhatna a békének." Tűzszüneti parancsot is kiadtak az ukrán csapatoknak A BBC mindeközben arról is értesült, hogy az ukrán csapatoknak parancsot adtak a tűzszünetre, nem sokkal azután, hogy Putyin bejelentette az egyoldalú tűzszünetet. Egy magas rangú ukrán katonatiszt a BBC-nek elmondta, hogy az ő egysége és mások is parancsot kaptak arra, hogy ne lőjenek az orosz állásokra. A tiszt szerint az egységeknek azt mondták, hogy a tűzszünet megsértéséről, ha megtörténik, készítsenek fotó- és videófelvételeket, és szükség esetén viszonozzák a tüzet. A tiszt a BBC-nek elmondta, hogy a bejelentés „mindenkit váratlanul ért", és bár a legtöbben tűzszünetet akartak, a frontvonalon még mindig zavaros volt, hogy ez mivel jár. Mindeközben az ukrán légierő az este órákban légiriadót rendelt el,„ ballisztikus fegyverek veszélyére" hivatkozva. Ez az első ilyen riasztás azóta, hogy a tűzszünet életbe lépett – írta a BBC. Kiemelt kép: Telegram/Olekszandr Prokugyin.