Tombol a kanyarójárvány az Egyesült Államokban: nyolc államban aktív a vírus, legalább hárman meghaltak

Az Egyesült Államokban ismét kanyarójárvány alakult ki, és a vírus gyors terjedése miatt egyre több államban regisztrálnak új eseteket. A michigani egészségügyi hatóságok csütörtökön megerősítették, hogy Grand Rapids közelében három összefüggő megbetegedést észleltek, amivel immár nyolc államban van hivatalosan aktív járvány (ez utóbbinak alapfeltétele, hogy legalább három összefüggő megbetegedés legyen egy-egy térségben).

A jelenlegi helyzet a járványügyi szakértők legrosszabb forgatókönyvét valósítja meg: a kanyaró főként olyan közösségekben terjed, ahol az átoltottság alacsony, így könnyen felüti a fejét és hónapokon át terjedhet.

A WHO szerint a mexikói esetek is a texasi járványhoz kapcsolódnak.

A járvány középpontja jelenleg Texas, ahol január vége óta 561 megerősített esetet jelentettek.

A legtöbb fertőzés egy Gaines megyei mennonita közösségben történt, ahol az oltottság rendkívül alacsony. A megyében eddig 364 esetet regisztráltak – ez a teljes lakosság több mint 1 százalékát érinti. Két be nem oltott kisgyermek életét vesztette, egyikük 6, másikuk 8 éves volt, egyikük sem szenvedett krónikus betegségben. Illetve egy oltatlan felnőtt szintén kanyaróval kapcsolatos betegségben halt meg Új-Mexikóban. Az államban eddig 58 embert kellett kórházba szállítani – közölte az AP News.

Az eddig érintett államok: Indiana, Kansas, Michigan, Oklahoma, Ohio, Pennsylvania, Texas és Új-Mexikó.

Bár hivatalosan nem mindenhol alakult ki aktív járvány, egyedi eseteket jelentettek több államban is, például Alaszkában, Kaliforniában, és New Yorkban.

A legjobb kezelés az oltás

A kanyaró egy rendkívül fertőző, levegőben terjedő vírusos betegség, amely magas lázzal, kiütésekkel, légúti tünetekkel, vörös szemmel, orrfolyással és köhögéssel jár. A kiütések az arcon kezdődnek, majd a test többi részére is átterjednek. A láz akár 40 °C fölé is emelkedhet. Bár sok gyermek meggyógyul, a kanyaró súlyos szövődményeket is okozhat, például tüdőgyulladást, agyvelőgyulladást, vakságot vagy halált.

Jelenleg nincs specifikus kezelés a betegség ellen. Az orvosok a tüneteket enyhítik, és igyekeznek megelőzni a szövődményeket.

A kanyaró megelőzhető az MMR (kanyaró, mumpsz, rózsahimlő) oltással, amely elleni védelemben a legjobb megoldás. Az oltást az első életév betöltése után szokás beadni, majd 4–6 éves korban ismételni. Az oltás hatékony és biztonságos, a súlyos megbetegedés esélyét gyakorlatilag nullára csökkenti.

A járványok elsősorban olyan közösségekben terjednek, ahol az átoltottság 95 százalék alatt van

– ilyenkor megbomlik a nyájimmunitás. A pandémia óta az oltási hajlandóság csökkent, több szülő kér mentességet vallási vagy lelkiismereti alapon, ami jelentősen növeli a járványveszélyt.

Kiemelt kép: Egy egyéves kisfiú az anyja ölében ülve MMR-vakcinát kap a Lubbock közegészségügyi osztály oltási klinikáján, Texasban, 2025. március 1-jén. (Fotó: Getty Images)