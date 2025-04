Találkozhat az amerikai alelnök Ferenc pápával?

Amikor az Egyesült Államok alelnöke, JD Vance pénteken Rómába látogat, hivatalos programjában szerepel Olaszország miniszterelnökével és a Vatikán államtitkárával való találkozó is. Az egyik legfontosabb célja azonban nem szerepel a hivatalos menetrendjében: szeretne találkozni Ferenc pápával.

A témát ismerő négy forrás szerint az alelnök, aki hithű római katolikus, legalább egy rövid találkozóban reménykedik a 88 éves egyházfővel, amely látványos csúcspontja lenne az útjának.

Egy ilyen találkozó óriási szimbolikus jelentőséggel bírna – politikai és személyes szempontból is –, különösen húsvét idején, amely a katolikus naptár legfontosabb ünnepe. Emellett jelezhetné a feszültség enyhülését Vatikán és Washington között, miután hónapokon át hűvös volt a viszony olyan kérdésekben, mint az erkölcsi vezetés és a migráció – írja a BBC.

A pápa korábban kijelentette, hogy a szegénység vagy üldöztetés elől menekülők tömeges kitoloncolása „sok férfi és nő, valamint teljes családok méltóságát sérti”.

„Ferenc pápa és JD Vance napjaink legkiemelkedőbb katolikusai – az egyik az Egyház és a katolikus hierarchia feje, a másik egy világi vezető, aki jelenleg az Egyesült Államok alelnöke” – mondta Roberto Regoli atya, a Pápai Gergely Egyetem egyháztörténeti professzora.

„Egy ilyen találkozó a világ két meghatározó szereplője között óriási szimbolikus jelentőséggel bírna” – tette hozzá. Ferenc pápa egészségi állapota gyenge, nemrég öt hetet töltött kórházban tüdőgyulladás miatt. A Vatikánba való visszatérése óta – nagyjából egy hónapja – lemondta legtöbb hivatalos programját. Egészségi állapotának javulásának köszönhetően azonban a múlt héten röviden már találkozhatott III. Károly királlyal és Kamilla királynéval, hivatalos olaszországi látogatásuk során.

„Egy közös fotó Ferenc pápával hatalmas győzelem lenne JD Vance számára, és egyben tükrözné Ferenc pápa befogadó hozzáállását is – azt, hogy hajlandó bárkivel találkozni, még akkor is, ha értékrendjük eltér” – mondta David Gibson, a New York-i jezsuita Fordham Egyetem Vallás és Kultúra Központjának igazgatója.

Ha azonban nem jön létre a találkozó, óhatatlanul felmerülne a találgatás, hogy vagy visszautasítás történt, vagy a pápa egészsége még mindig nem teszi lehetővé az ilyesféle eseményeket.

Miközben a pápával való találkozó továbbra is kérdéses, egy másik esemény már hetek óta biztos: JD Vance hivatalos kézfogásra készül Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel. Meloni, aki maga is katolikus, és az európai jobboldal egyik vezető alakja, politikailag egy húron pendül az amerikai vezetéssel, különösen a migrációval kapcsolatos keményvonalas hozzáállásban.

Várhatóan kétoldalú megbeszélést folytat majd az alelnökkel, miután visszatér Washingtonból, ahol csütörtökön Donald Trumppal találkozott. Ez a találkozó további betekintést nyújthat abba az ideológiai szövetségépítésbe, amelyre Vance Európában törekszik, tekintve, hogy Meloni az USA és az EU közötti közvetítő szerepét is betölti, főként kényes témákban, mint például a vámok és a kereskedelem.

Vance később találkozik majd Olaszország két miniszterelnök-helyetteséhez is Matteo Salvinival és Antonio Tajanival – közölték olasz hivatalos források.

EA mostani Vance első európai útja azóta, hogy februárban éles hangvételű ideológiai bírálatot fogalmazott meg az európai vezetőkkel szemben a müncheni biztonságpolitikai konferencián. Akkor azzal vádolta őket, hogy lemondtak a szólásszabadságról, behódoltak a politikai korrektségnek, és elszakadtak állampolgáraik valós problémáitól, mint a migráció és a nemzeti identitás.

Ez a feszültség nemcsak európai vezetőkkel, hanem a Vatikánnal is érezhető, különösen mióta a Trump-kormányzat keményvonalas bevándorláspolitikája ellen több katolikus vezető és maga Ferenc pápa is felszólalt.

A menekültprogramok megnyirbálását, a tömeges kitoloncolások tervét, az istentiszteleti helyeken végrehajtott letartóztatásokat és az állampolgárság születés szerinti megszerzésének korlátozását az amerikai püspöki konferencia a „közjóval ellentétesnek” nevezte.

Ferenc pápa is együttérzőbb hozzáállásra szólított fel a migrációval kapcsolatban, az evangélium és az irgalmas szamaritánus példázata alapján.

Egy februári levélben, amelyet az amerikai püspököknek írt, aggodalmát fejezte ki az adminisztráció politikája miatt, és burkoltan bírálta Vance azon próbálkozásait, hogy a katolikus tanítást használja fel a szigorú migrációs intézkedések igazolására. Azt írta: „A keresztények jól tudják, hogy csak úgy tudjuk elérni saját és közösségeink identitásának kiteljesedését, ha minden ember végtelen méltóságát elismerjük.”

Kiemelt kép: J. D. Vance amerikai alelnök beszédet mond a mesterséges intelligenciáról rendezett nemzetközi csúcstalálkozón a párizsi Grand Palais kiállítócsarnokban 2025. február 11-én.MTI/EPA/Mohamed Badra