Meloni: A célom az, hogy újra naggyá tegyem a Nyugatot

Csütörtökön Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban fogadta Giorgia Melonit, ahol megdicsérte az olasz miniszterelnököt, és elfogadta meghívását Rómába, ami lehetőséget nyújthat más európai vezetőkkel való találkozásra is.

Giorgia Meloni, Olaszország miniszterelnöke elmondta, hogy Donald Trump elfogadta a meghívását egy hivatalos római látogatásra, miután csütörtökön találkoztak Washingtonban. A találkozó célja az volt, hogy az olasz miniszterelnök próbálja áthidalni az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti feszültségeket a kereskedelmi vámok kapcsán.

Meloni szerint Trump látogatása „a közeljövőben” történhet meg, és lehetőséget teremthet arra is, hogy más európai vezetőkkel találkozzon.

„A célom az, hogy újra naggyá tegyem a Nyugatot”

– mondta Meloni.

Trump az Ovális Irodában tartott csúcstalálkozó elején kijelentette, hogy Meloni „fantasztikus munkát végez” majd hozzátette, hogy „baráttá vált”.

Mind Trump, mind Meloni korábban is derűlátóan nyilatkozott az EU–USA közötti kereskedelmi konfliktus rendezéséről. Az EU jelenleg 25%-os importvámokkal szembesül az acélra, alumíniumra és autókra vonatkozóan, továbbá szinte minden más árura is – ezek Trump azon politikájának részei, mely szerint megadóztatja azokat az országokat, amelyek magas akadályokat állítanak az amerikai import elé – írja a The Guardian.

„Biztos vagyok benne, hogy tudunk egyezséget kötni, és azért vagyok itt, hogy ebben segítsek” – mondta Meloni a csúcstalálkozó előtt.

Trump hozzátette, hogy általánosságban véve arra számít, hogy majd bejelent egy kereskedelmi megállapodást, de nem siet a dologgal.

„Nagyon kevés problémánk lesz abban, hogy egyezséget kössünk Európával vagy bárki mással, mert nekünk van valamink, amit mindenki akar”

– mondta Trump.

Meloni korábban helytelennek nevezte Trump uniós árukra kivetett vámjait, de úgy tűnik, hogy most óvatosabb megközelítést alkalmaz, mivel kényes egyensúlyozásra törekszik a Trumpéval inkább egyező politikai eszméi és Olaszország EU-n belüli szerepe között.

Olaszország a harmadik legnagyobb exportőr az EU-ból az Egyesült Államokba.

Meloni hivatala tagadta, hogy különleges vámmentességeket kérne az olasz termékekre. Olaszországnak erős gazdasági kapcsolatai vannak az USA-val, amelyek túlmutatnak az exporton, beleértve a közvetlen külföldi befektetéseket is.

A csúcstalálkozón várhatóan szóba került Trump követelése is, miszerint a NATO-tagok növeljék védelmi kiadásaikat a GDP 2 százalékáról 5 százalékra.

Olaszország jelenleg 1,49%-on áll, ami az egyik legalacsonyabb érték Európában.

Ez volt Meloni harmadik látogatása a Fehér Házban, az előző kettő Joe Biden elnöksége alatt történt.

Meloni péntekre visszatér Rómába, hogy találkozzon Trump alelnökével, JD Vance-szel is, akinek februári, Müncheni Biztonsági Konferencián elhangzott Európa-ellenes beszédét korábban megvédte.

Vance a húsvéti hétvégén találkozni fog Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán államtitkárával, ezen felül pedig a BBC értesülései szerint lehetséges, hogy Ferenc Pápával is.

Kiemelt kép: Giorgia Meloni a Fehár Házban, 2025.04.17-én (Fotó: Getty Images)