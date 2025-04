KFC-éttermek váltak a gázai háborús tiltakozások célpontjává Pakisztánban

Pakisztán több nagyvárosában is felfokozott indulatokhoz vezettek a Gázai övezetben zajló háborúval kapcsolatos tiltakozások, ugyanis az elmúlt hetekben legalább 11 különböző incidens során támadtak meg Kentucky Fried Chicken (KFC) éttermeket – közölte a rendőrség.

A dél-pakisztáni Karacsiban, valamint a keleti Lahore-ban és a fővárosban, Iszlámábádban történt támadások során az amerikai gyorsétteremlánc üzleteit botokkal felfegyverzett tüntetők rongálták meg. Az esetek hátterében az Egyesült Államokkal szembeni harag és az Izraellel való szövetség miatt fellángolt érzelmek állnak – közölte a CNN.

A hatóságok tájékoztatása szerint eddig legalább 178 embert vettek őrizetbe, és jelenleg több csoport szerepét is vizsgálják az erőszakos megmozdulásokban. Lahore városában két támadás történt, ötöt pedig sikerült megelőzni, ezért a város további 27 KFC éttermében jelentősen megerősítették a biztonsági intézkedéseket.

Egy KFC-alkalmazottat halálos lövés ért egy Lahore külvárosában lévő üzletben.

A hatóságok szerint a támadást ismeretlen fegyveresek követték el, az eset idején nem zajlott tiltakozás. A rendőrség még vizsgálja, hogy a gyilkosság politikai indíttatású volt-e.

Faisal Kamran, a Lahore-i rendőrség vezetője elmondta, hogy a letartóztatottak között a Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) nevű iszlamista párt legalább egy tagja is szerepel. A TLP szóvivője hangsúlyozta, hogy a párt nem szervezett hivatalos tiltakozást, bár felszólították a muszlimokat az izraeli termékek bojkottjára. „Ha bármely személy a TLP nevében vesz részt ilyen cselekményekben, azt egyéni döntésének kell tekinteni, és nem tükrözi a párt álláspontját” – jelentette ki Rehan Mohsin Khan, a TLP szóvivője.

A KFC-t évtizedek óta az Egyesült Államok jelképének tekintik Pakisztánban, és rendszeresen célponttá válik, amikor Amerika-ellenes érzelmek erősödnek fel az országban.

A mostani támadásokat az váltotta ki, hogy az Egyesült Államok Izrael oldalán áll a Gázai övezetben zajló háborúban.

A háború 2023. október 7-én kezdődött, amikor a Hamász támadást indított Izrael ellen, amelyben 1200 ember vesztette életét, és 251 személyt túszul ejtettek az izraeli adatok szerint. A Gázai egészségügyi minisztérium szerint az izraeli válaszcsapásokban eddig több mint 51 ezer palesztin halt meg.

A háború következményeként több muszlim többségű országban, köztük Pakisztánban is bojkott indult a nyugati márkák ellen. A Yum Brands másik ismert márkája, a Pizza Hut is megérezte ezt a nyomást. A helyi üdítőpiacon is változások történtek, ugyanis a Coca-Cola és a Pepsi piaci részesedése csökkent – derül ki a GlobalData jelentéséből.

Avallási vezetők a békés tiltakozásra hívták fel a híveket, és arra kérték őket, hogy ne rombolják le az ingatlanokat.

Kiemelt kép: KFC (Fotó: Shutterstock)