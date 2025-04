Tömeges támadás érte Dnyiprót, legalább harmincan megsérültek és többen meghaltak

Az Ukrán Fegyveres Erők tájékoztatása szerint április 16-a este óta az orosz csapatok két Iszkander–M ballisztikus rakétával, három S–300/400 légvédelmi irányított rakétával, 75 Sahíd típusú támadó drónnal és különböző típusú imitátor drónokkal támadták Ukrajnát. A legsúlyosabb támadás Dnyipro városát érte, ahol legalább harmincan megsérültek és hárman életüket vesztették.

Szerdán késő este tömeges dróntámadás érte az ukrajnai Dnyipro városának lakóövezetét, melynek következtében három ember, köztük egy gyermek meghalt, több mint 30-an pedig megsérültek – írja az Ukrajinszka Pravda.

„Késő este (április 16-án – a szerk.) az ellenség drónokkal támadta Dnyipro városát. Az oroszok 3 ember életét vették el, köztük 1 gyermekét. Előzetesen 28 ember megsérült, köztük 4 gyermek” – olvasható a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának közleményében.

A támadás következtében súlyos károk keletkeztek a környék lakóházaiban és diákkollégiumaiban, egy oktatási intézmény és egy élelmiszer-feldolgozó üzem épületei is jelentős károkat szenvedtek el, valamint a környéken parkoló autók is a drónok áldozatává estek. A városban több helyen is nagy kiterjedésű tűz keletkezett, de a tűzoltóknak már sikerült eloltani a lángokat.

Nem sokkal később Szerhij Liszak, a Dnyipropetrovszki Területi Katonai Közigazgatás vezetője arról számolt be, hogy a támadás áldozatainak száma 30-ra emelkedett, akik között öt gyermek van. Tizenhat sebesültet jelenleg is kórházban ápolnak, egyikük állapota súlyos.

„A városban tucatnyi lakóház és ugyanennyi családi ház sérült meg. Egy iskolaépület, egy kollégium és egy tornaterem is megrongálódott. Van még egy élelmiszer-feldolgozó üzem, egy posta, egy nyomda, egy közigazgatási épület, üzletek és közel másfél tucat autó”

– mondta Liszak, hozzátéve, hogy 10 drónt lőttek le a Dnyipropetrovszki terület felett.

Kiemelt kép: Egy orosz dróntámadás következményei az ukrajnai Dnyipro városában 2025. április 17-én. (Fotó: Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata/Facebook.com)