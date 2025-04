Nagyobb szerepe lehet Elon Musknak az amerikai Vaskupola kiépítésében, mint eddig gondoltuk

Az Elon Musk érdekeltségébe tartozó cégek is részt vehetnek az Aranykupola névre keresztelt, izraeli mintát követő amerikai ballisztikus rakétavédelmi rendszer kiépítésében, a fegyverrendszerek fejlesztésében azonban nem lesz szerepük. Donald Trump január 20-ai beiktatási beszédében is említette egy hasonló rendszer kiépítését, hét nappal később pedig alá is írta az erről szóló végrehajtási rendeletet.

Az Elon Musk vezette SpaceX és két partnercége a felelősök az izraeli légvédelmi rendszerhez hasonló amerikai Aranykupola-rendszer kiépítéséért – írja a Reuters. A Palantir rakéta- és műholdgyártó vállalat és az Anduril dróngyártó cég közösen dolgoznak az új amerikai ballisztikus rakétavédelmirendszer kiépítésén, a beruházás a Reuters szerint jelentős érdeklődést váltott ki a technológiai szektor növekvő védelmi startupjai körében. A három vállalat képviselői az elmúlt hetekben találkoztak a Trump-adminisztráció és a Pentagon magas rangú tisztviselőivel, hogy bemutassák terveiket, amelyek szerint 400 és 1000 darab közötti nagyságrendben építenének és állítanának Föld körüli pályára műholdakat a bolygó körül, hogy adott esetben idejében észlelhessék az Egyesült Államok felét tartó rakétákat és nyomon kövessék mozgásukat. Azonosítást követően pedig 200 rakétát vagy lézerekkel felfegyverzett támadó műholdakat használnának a lelövésükre. A SpaceX-csoport várhatóan nem vesz részt a műholdak fegyverkeztetésében, mondták a Reutersnek nyilatkozó források. A hírügynökség szerint a SpaceX azt javasolta, hogy előfizetéses rendszerben biztosítsák a leendő amerikai légvédelmi rendszer finanszírozását és fenntartását. A Pentagon aggodalmát fejezte ki, az amerikai űrhadsereg azonban tárgyalásokat folytatott a vállalattal arról, milyen szerepet is kaphatnak a rendszer tulajdonjogát és üzemeltetését illetően. Szakértők szerint az Aranykupola ráfordítási költségei több százmilliárd dollár felett alakulhatnak, a Pentagon által meghatározott ütemterv szerint több szakaszban helyezhetik üzembe a rendszert 2026 és 2030 között. Donald Trump amerikai elnök január 20-ai beiktatási beszédében említette először, hogy az izraeli Vaskupola-rendszerhez fogható ballisztikus rakétavédelmirendszert akar telepíteni az Egyesült Államokba. Január 27-i végrehajtási rendeletében Trump egy esetleges, Amerika ellen irányuló rakétatámadást pedig „az Egyesült Államokra leselkedő legkatasztrofálisabb fenyegetésként” jellemezte. Az izraeli Vaskupola működésével korábban már foglalkoztunk a hirado.hu felületén, erről bővebben itt olvashat. Kapcsolódó tartalom Így működik az izraeli vaskupola A vaskupolarendszer a világ egyik legnagyobb mértékben terhelt légvédelmi rendszere a Hamász és a Hezbollah folyamatos rakétatámadásai miatt. A rendszer érzékeli, majd kiszámítja a belépő rakéták röppályáját, illetve azt, hogy mekkora eséllyel csapódna be lakott területen. A veszélyesnek ítélt rakétákat a Tamir rakéták elfogják, a veszélyt nem jelentőket pedig átengedik. Kiemelt kép: Elon Musk (Fotó: Getty Images)