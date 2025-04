Kína szigorít, miután százzal csapódott villanyoszlopnak egy önvezető autó

A szigorítás hátterében az áll, hogy a Xiaomi SU7 típusú elektromos jármű alapváltozata márciusban halálos balesetet részese volt. Az autó 97 kilométeres óránkénti sebességgel egy betonoszlopnak ütközött, röviddel azután, hogy a vezető átvette az irányítást a kevésbé fejlett vezetési technológiával rendelkező rendszertől – írja az MTI.

Xiaomi EV Erupts in flames after deadly crash.

Xiaomi SU7 electric vehicle was involved in a fatal crash on a Chinese expressway, with local media reporting three deaths.

Xiaomi denies battery fault in fire. pic.twitter.com/vOEVmHYCEc

