Kijev alpolgármesterét azzal gyanúsítják, hogy hadköteles férfiaknak segített megszökni Ukrajnából

Oroszország dróntámadás során megrongálta a DTEK ukrán energiai szolgáltató egyik létesítményét a dnyipropetrovszki régióban az Egyesül Államok közreműködésével a múlt hónapban létrejött részleges, az energetikai infrastruktúra elleni támadásokat tiltó tűzszüneti megállapodás ellenére – közölte csütörtökön a vállalat sajtószolgálata.

A közlemény szerint a reggeli orosz dróntámadásban a DTEK egyik termelési telephelyén épületek és a berendezések szenvedtek komoly károkat. A dolgozók nem sérültek meg – tette hozzá a vállalat.

Szerhij Liszak, Dnyipropetrovszk megye kormányzója a Telegramon arról tájékoztatott, hogy az orosz erők tüzérségi támadást hajtottak végre a régióban lévő Nyikopol városa ellen, aminek következtében egy 56 és egy 61 éves férfi életét vesztette és öt ember megsebesült.

A Donyeck megyei ügyészi hivatal közölte, hogy a reggeli orosz ágyúzásokban két ember meghalt és négy megsérült Kosztyantinyivka és Pokrovszk térségében.

A Dél-ukrajnai Védelmi Erők a Telegramon arról írtak, hogy visszaverték az orosz csapatok nagyszabású rohamát, amelyet szerda délután indítottak az ország déli részében. A támadáshoz legalább 320 katonát, több mint negyven katonai járművet és három harckocsit vetettek be, a front egy szakaszát támadva. A közlés szerint a légi felderítés időben észlelte az orosz csapatok mozgását, az ellencsapások során drónokat és tüzérséget vetettek be. Az első csapást az orosz haditechnikai eszközökre mérték a fronttól 8 kilométerre, és három gyalogsági harcjárművet semmisítettek meg. „A harc több mint két és fél órán át tartott, ez idő alatt az ukrán erők folyamatosan tűz alatt tartották az orosz rohamozókat. Az összecsapásban az ellenség 29 haditechnikai eszközt és 140 katonát vesztett, három harckocsijuk is megrongálódott” – írták a közleményben.

Az ukrán vezérkar reggeli harctéri jelentésében azt írta, hogy az elmúlt napban 125 katonai összecsapás volt a frontvonalakon, a legtöbb Donyeck megyében. A kijevi katonai vezetés csütörtöki összesítése szerint az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége meghaladta a 937 ezret, az ukrán erők szerdán megsemmisítettek 16 orosz harckocsit, 65 tüzérségi és három légvédelmi rendszert, valamint 88 drónt és egyéb haditechnikai eszközöket.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) és a fővárosi ügyészség közleményben tudatta: hivatalosan meggyanúsították Volodimir Prokopivot, Vitalij Klicsko kijevi polgármester helyettesét, aki ellen az a vád, hogy több hadköteles férfinek segített illegálisan külföldre jutni.

A nyomozás eredménye szerint egy magánvállalat azzal a kéréssel fordult a fővárosi közigazgatási hivatalhoz, hogy kérelmet nyújtsanak be 31 személy nevében az elektronikus információs rendszerbe. A férfiakról azt állították, hogy üzemanyag-szállító járművek sofőrjei, és dízelüzemanyagot kell Ukrajnába szállítaniuk humanitárius célra. „A rendvédelmi szervek megállapították, hogy egyes ”sofőrök„ nem rendelkeztek a megfelelő jogosítvány-kategóriával, amely lehetővé tette volna számukra a teherfuvarozást. Többen közülük nem tértek vissza a ”kiküldetésből”. Összesen 31 személy kapott így engedélyt a határ átlépésére 2022 májusa és júniusa között Prokopiv jóváhagyásával és digitális aláírásának felhasználásával – írta az ügyészi hivatal a Facebookon nyilvánosságra hozott közleményében.

Kiemelt kép: Volodimir Prokopiv – X