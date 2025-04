Álruhás rendőröktől próbált lopni egy luxusóra-tolvaj Londonban – VIDEÓ

A Scotland Yard által bevetett módszer lényege, hogy a tisztek drága ruhákban és luxus kiegészítőkben járnak a város gazdag részein, abban a reménykedve, hogy a bűnözők őket teszik meg célpontjaiknak és így könnyen elkaphatják őket – írja a SkyNews.

A felvételek szerint Yakob Harket, egy 21 éves férfi, akinek valószínűleg voltak társai is, követte a párt a Mayfair területén. A tolvaj akcióját követően a férfi rendőr a helyszínen megpróbálta elkapni a tettest, aki azonban sikeresen elmenekült, de végül egy civil ruhás kolléga segítségével sikerült őrizetbe venni.

A felvétel azt is rögzíti, ahogy két másik férfit is letartóztatnak, akik az esethez kapcsolódó bűncselekményeket követtek el. Harketet és társát Mohamed Naas-t a bíróság rablás vádjával bűnösnek találta. A rendőrség azonban továbbra is keresi két másik gyanúsítottat, akik nem jelentek meg a bíróság előtt a tárgyalásukon.

A hatóságok 2022 óta használják ezt a taktikát, miután London három elit kerületében több mint 300 értékes órát loptak el mindössze pár hónap leforgása alatt.

Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy az álruhás akciók többségében sikeresek.