Friss fejlemény történt a több száz áldozatot követelő diszkóbaleset ügyében

A Dominikai Köztársaságban a 231 halálos áldozat egyikének családja kedden benyújtotta az első feljelentést gondatlanságból elkövetett emberölés miatt a Jet Set éjszakai klub vezetői ellen, amelynek teteje április 8-án összeomlott, valamint az illetékes hatóságok ellen, mert nem tettek eleget törvényes kötelezettségeiknek.

„Ez az igazságszolgáltatás, amelyet kérünk, és amelyet reméljük, hogy megérdemlünk az elkerülhető tragédia után” – írta Félix Humberto Portes Nunez, a tragédiában elhunyt Virgilio Rafael Cruz Aponte özvegyének és szüleinek ügyvédje.

A szerencsétlenség az ország legtöbb halálos áldozatot követelő tragédiája. Az ügyészséghez benyújtott feljelentés szerint – „elegendő bizonyíték” van arra, hogy a szórakozóhely vezetőit emberöléssel vádolják.

Az áldozat családja azzal is vádolja a felelősöket, hogy gondatlanságból nem végeztek megfelelő tervezést a biztonság megteremtéséhez az épület szerkezeteinek és mennyezetének megerősítése során, valamint nem tartották be az erre vonatkozó előírásokat és szabványokat – számol be róla az MTI.

„Az itt leírt tények szerkezeti hanyagságok és biztonsági mulasztások láncolatáról tanúskodnak, amelyek nemcsak a diszkó vezetőinek és részvényeseinek, hanem a közintézményeknek is felróhatóak”

– mondta az ügyvéd.

„Ezek az intézmények azáltal, hogy elmulasztották ellenőrzési, felügyeleti és felügyeleti kötelezettségeiket, megsértették törvényes feladataikat, és olyan veszélyes környezetet alakítottak ki, amely ebbe az elkerülhető tragédiába torkollott” – tette hozzá.

Kiemelt kép: Hozzátartozók a helyszínnél, Santo Domingóban (Fotó: MTI/EPA/EFE/Orlando Barría)