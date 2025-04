Szerbia belefáradt a blokádokba, senki sem korlátozhatja mások jogait a miniszterelnök-jelölt szerint

Szerbia belefáradt a megosztottságba és a blokádokba, párbeszédre van szükség, az intézményeknek működniük kell – hangsúlyozta programbeszédében Djuro Macut szerb miniszterelnök-jelölt kedden Belgrádban.

A kormányalakítással megbízott endokrinológus – aki eddig nem foglalkozott politikával – beszédében rámutatott: fejlesztésekre van szükség Szerbiában, elsősorban a gazdaság, az egészségügy és az oktatás terén – számolt be az MTI.

Az öt hónapja tartó diáktüntetésre reagálva közölte:

senkinek nem lehet több joga a másiknál, és senki sem korlátozhatja mások jogait,

az intézményeknek működniük kell, nem szabad őket ebben akadályozni. Djuro Macut kitért arra, hogy az egyetemistáknak vissza kell térniük a tantermekbe, és párbeszédre van szükség a hallgatók, a tanárok, az egyetemek és a kormány között.

Az egyetemisták november óta tiltakoznak. A tüntetések azt követően kezdődtek, hogy november elsején leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, 16 ember halálát okozva. A hallgatók követelései között szerepel a baleset felelőseinek felkutatása és felelősségre vonása, a vasútállomás felújítására vonatkozó dokumentumok nyilvánosságra hozatala, az elmúlt hónapokban a tüntetőkre támadók felelősségre vonása, a tiltakozások miatt őrizetbe vett diákok és tanárok szabadon engedése, valamint a felsőoktatásra szánt költségvetési keret 20 százalékos növelése.

A kormány szerint már teljesültek a követelések, a diákok szerint viszont nem.

A történtekért felelősséget vállalt Újvidék polgármestere és a miniszterelnök: Milan Djuric és Milos Vucevic január végén jelentette be lemondását. A miniszterelnök lemondását a parlament március 19-én fogadta el, a parlamentben ezért folyik vita az új miniszterelnökről és a kormányról.

Macut beszédében kiemelte, hogy Szerbia elkötelezett marad az európai integráció mellett, de nem adja fel jó kapcsolatait hagyományos partnereivel sem. Közölte, hogy nemcsak a szomszédos országokkal, hanem az országban élő nemzeti kisebbséggel is jó viszonyt kíván ápolni.

Külön kitért a tíz éve kiemelkedően jó magyar-szerb kapcsolatokra, amelyeknek a gyümölcse a véleménye szerint most érik be.

Hozzátette: a kormány és ő maga is az alkotmány betartásán dolgozik, és az alaptörvény kulcsfontosságú része, hogy Koszovó és a Vajdaság Szerbia elválaszthatatlan része, így ezen területek megőrzése is a kormány kiemelt feladata lesz. Mint mondta, kihívásokkal néznek szembe Koszovó ügyében, az ott élő szerbek jogainak és biztonságának a védelme azonban Belgrád feladata is.

Djuro Macut bemutatta leendő kormányának tagjait is. Az előző, Milos Vucevic vezette kabinet mintegy felét „cserélte le” az új miniszterelnök, aki szerint kiváló emberek kerülnek a tárcák élére.

Az új szerb kormányt a parlamentnek április 18-ig kell megválasztania,

ellenkező esetben előrehozott választást kell tartani Szerbiában.

Kiemelt kép: Kormányellenes tüntetők a délkelet-szerbiai Nisben 2025. március elsején. (Fotó: MTI/EPA/Djordje Savic)