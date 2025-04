Migránsellenes jelölt lett polgármester abban az olasz városban, ahol a lakosság harmada bevándorló

A jobboldali pártok jelöltje nyerte meg több mint hetven százalékkal a polgármester-választást az északkelet-olaszországi Monfalcone városában, ahol a lakosság több mint harminc százaléka bevándorló – derül ki a kedden közölt végeredményből az MTI szerint.

Luca Fasan, a Liga, az Olasz Testvérek (FdI), a Hajrá Olaszország és más kisebb jobboldali pártok jelöltje a voksok majdnem 70,9 százalékát kapta. Második helyen a baloldali Demokrata Párt (PD) jelöltje végzett valamivel több mint 26 százalékkal. Harmadik a Pluralista Itália nevű lista lett, amelyet a szenegáli mérnök, Bou Konate vezetett, aki 2001-ben a város építészeti felelőse volt a PD színeiben. Ez volt az első alkalom, hogy olaszországi helyhatósági választásokon kizárólag migránsokat képviselő formáció indult. Listája 2,9 százalékot ért el, ami háromszáznegyvenhárom szavazatnak felelt meg. A polgármester-választást kiemelt figyelem követte, mivel

a harmincezres határvárosban országosan a legmagasabb a letelepedett bevándorlók aránya: a lakosság 33 százalékát teszik ki.

A migránsok közel felét Bangladesből származók alkotják, akik iszlám vallásúak, és a helyi hajógyárakban dolgoznak. Luca Fasan polgármester első televíziós nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy az iszlám közösséggel való párbeszédhez „ketten kell lenni”, és a muszlimok elzárkóznak. Hangoztatta, hogy a város szociális kiadásainak kilencvenöt százalékát a bevándorló családokra költik, és a muszlim közösség gyermekei „elfoglalták” a helyi iskolákat.

„Még a muszlimok sem támogatták saját jelöltjüket”

– kommentálta az eredményt Anna Maria Cisint, a Liga európai parlamenti képviselője, aki 2016 és 2024 között Monfalconét vezette. Hivatali idejében betiltotta a bangladesi közösség nem hivatalos, üzlethelyiségekben kialakított mecseteinek működését, amiért számos fenyegetés, verbális támadás érte. Cisint biztonságának veszélyeztetése miatt tavaly lemondott a polgármesteri tisztségről. Az államtanács április 2-án elutasította a bangladesi közösség fellebbezését, és megerősítette a nem engedélyezett imahelyek bezárását.

Anna Maria Cisint szorgalmazta azt is, hogy tiltsák be a muszlim nők arcának eltakarását, mivel az ellentmond a hatályos olasz jognak. Korábban az MTI-nek nyilatkozva hangoztatta, hogy Monfalconéban a muszlim nők hetven százaléka teljesen eltakarja az arcát. A mostani választásokon a szavazókörzetekbe nem léphettek be arcukat eltakaró muszlim nők.

Kiemelt kép: Afrikai illegális bevándorlók érkeznek az olaszországi Lampedusa szigetére (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Ciro Fusco)