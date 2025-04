Hatalmas óriáscápa riogat a horvát tengerparton – VIDEÓ

A videót Pero Ugarković horvát tengerbiológus osztotta meg vasárnap este „Az Adriai-tenger élővilága” nevű Facebook-csoportban.

A felvételen látható cápa nyugodtan úszkált a Kvarner-öböl térségében, alig néhány száz méterre a parttól. Ugarković a Kleine Zeitung című osztrák lapnak megerősítette:

valóban egy óriáscápáról van szó.

„A mérete ellenére ez a faj távol áll a rettegett tengeri ragadozóktól. Az óriáscápa akár tíz méteresre és négy tonnásra is megnőhet, ám kizárólag planktonnal táplálkozik, így teljesen veszélytelen az emberre nézve.”

Bár az óriáscápa már többször is feltűnt az Adria északi részén, ilyen közeli és tiszta felvétel ritkaságnak számít. Tavaly decemberben például egy nyolc méteres példányt filmeztek le Medveja partjainál, az Isztriai-félszigeten. 2023 márciusában Trieszt közelében is észleltek egy példányt, később pedig Pula közelében is látták ezt a különleges fajt.

Az óriáscápák leginkább akkor figyelhetők meg, amikor a víz felszínéhez közel tartózkodnak – ilyenkor napoznak. Ez magyarázza angol nevüket is: basking shark, ami szó szerint „napozó cápa”-ként fordítható. Az óriáscápa a világ második legnagyobb halfaja, csak a cetcápa előzi meg méretét tekintve.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Bizományosi:/Branstetter Sándor)