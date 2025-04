DNS-tesz kell egy randihoz – Tömegesen születtek féltestvérek Hollandiában

A holland nőgyógyászati és szülészeti szervezet (NVOG) nemrégiben megdöbbentő jelentést tett közzé: legalább 85 spermadonornak született 25 vagy annál is több gyermeke az országban annak ellenére, hogy 1992 óta törvényileg próbálják elejét venni az akaratlan vérfertőzés kockázatának.

A visszaélésekre egy nemrég bevezetett regisztrációs rendszer derített fényt, amely feltárta, hogy egyes termékenységi klinikák megszegték a szabályokat.

A donorok spermáját gyakran több alkalommal is felhasználták anélkül, hogy a megfelelő dokumentáció vagy a donor hozzájárulása rendelkezésre állt volna.

Többen több klinikán is adhattak spermát, miközben a nyilvántartásokban ezt nem rögzítették – közölte a The Guardian.

Az eredeti szabályozás célja az volt, hogy minimalizálja az önkéntelen vérfertőzés kockázatát egy olyan sűrűn lakott országban, mint Hollandia.

2018-ban előírták, hogy egy donortól maximum 12-re gyermek születhet, azonban csak 2025 áprilisától vált lehetővé a teljes körű nemzeti nyilvántartás.

Az új rendszer most először teszi lehetővé az egyes donorokhoz kapcsolódó gyermekek pontos számának nyomon követését.

Az eddigi adatok szerint több ezer gyermek született „tömegdonoroktól”, közülük legalább 3000-en 25 vagy több féltestvérrel élnek az országban.

„Ez egy orvosi katasztrófa” – mondta Ties van der Meer, a Stichting Donorkind alapítvány vezetője, hozzátette: „Nemcsak az egészségügyi rendszerbe vetett bizalom sérült, hanem azok felé is, akiknek elvileg védeniük kellett volna a gyerekeket és a donorokat.”

A valóság egészen abszurd méreteket öltött, a legismertebb eset Jonathan Jacob Meijeré, akinek legalább 550 gyermekéről tudnak világszerte, köztük több mint 100-ról Hollandiában. Ő volt a Netflix Ezergyerekes férfi (The Man with 1000 Kids) című dokumentumsorozatának főszereplője is.

A szakértők szerint a probléma túlmutat a holland egészségügyi rendszeren. A sűrűn lakott országban az érintett gyerekek a jövőben komoly kihívásokkal szembesülhetnek, ha ismerkedi szeretnének, hiszen valós az esélye, hogy tudtukon kívül rokonukkal kerülnek kapcsolatba.

„Hamarosan eljutunk oda, hogy a randevúzás előtt DNS-tesztet kell majd csinálniuk” – figyelmeztetett van der Meer.

A helyzet orvoslására az NVOG arra kérte az érintett anyákat, gyermekeket és donorokat, hogy vegyék fel a kapcsolatot a termékenységi klinikákkal.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)