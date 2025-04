Moszkva tényekkel rendelkezik arra vonatkozóan, hogy a Szumiban orosz rakétacsapás által az elmúlt hétvégén eltalált épületben ukrán katonai parancsnokok nyugati kollégáikkal találkoztak – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Kommerszant című lapnak hétfőn adott interjújában az MTI szerint.

„Tényekkel rendelkezünk arról, kik tartózkodtak a Szumiban eltalált objektumban” – mondta Lavrov a az orosz diplomáciai tárca honlapján közölt nyilatkozatrészlet szerint. A miniszter szerint a helyszínen újabb „összejövetel” volt az ukrán fegyveres erők parancsnokai és nyugati kollégáik között. Mint fogalmazott, a helyszínen tartózkodó NATO-tisztek „közvetlen irányítást végeznek”, „ezt mindenki tudja”. Emlékeztetett rá: a The New York Times két hete arról számolt be, hogy az amerikaiak már a kezdetektől fogva részt vettek az Oroszország elleni támadásokban. Megjegyezte, hogy az ő közreműködésük nélkül „a legtöbb nagy hatótávolságú rakéta nem szállt volna fel az állomásoztatási helyéről”.

A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a nemzetközi humanitárius jog kategorikusan tiltja katonai objektumok és fegyverzet elhelyezését polgári objektumok területén.

Rámutatott, hogy az interneten sok arról szóló videó van, amelyben ukrán nők azt kiabálják, hogy „a katonaság takarodjon el az üzletektől, a játszóterektől!”. Hangsúlyozta, hogy ennek a kifogásolt gyakorlatnak még mindig nem vetettek véget.

Lavrov elmondta: az elmúlt évek során többször is felhívta António Guterres ENSZ-főtitkár figyelmét arra, hogy teljesítenie kell a világszervezet alapokmánya 100. cikkelyében foglalt követelményeket, vagyis az igazgatás legfőbb tisztviselőjeként nem szabad állást foglalnia, és kiegyensúlyozott álláspontot kell képviselnie. „Régóta ismerem őt, tegeződünk, évtizedek óta egymást keresztező pozíciókban dolgozunk. Mondtam neki, hogy lehet, hogy ezen a posztján, még ha nem is kap utasításokat a nyugati országoktól, de végrehajtja őket az ukrajnai helyzettel kapcsolatban” – hangsúlyozta az orosz külügyminiszter. A külügyminiszter felhívta a figyelmet arra, hogy Guterres a „gyerekek és civilek” szumi haláláról szóló jelentések után nyilatkozatot tett, amelyben hangsúlyozta aziránti elkötelezettségét, hogy véget kell vetni a nemzetközi humanitárius jog megsértésének, és síkra szállt az ukrajnai konfliktusnak Ukrajna területi integritásának tiszteletben tartása alapján történő befejezése mellett.

A moszkvai katonai tárca hétfőn közölte, hogy az orosz hadsereg vasárnap Szumiban két Iszkander-M rakétával mért csapást az ukrán Sziverszk műveleti-harcászati csoport parancsnoki állománya tanácskozásának helyszínére, külföldi gyártmányú elektronikai hadviselési és légvédelmi eszközök ellenhatása közepette . A tárca szerint „a cél eltalálásának következtében” több mint 60 ukrán katona vesztette életét. A közleményben azzal vádolták meg Kijevet, hogy „továbbra is élő pajzsként használja fel az ukrán lakosságot” azáltal, hogy sűrűn lakott város központjában folytat le rendezvényeket katonák részvételével.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnöki hivatal szóvivője a Szumiban történtekkel kapcsolatban a sajtónak hétfőn ismételten azt hangoztatta, hogy az orosz hadsereg kizárólag katonai jellegű célpontokra mér csapást.

Kiemelt kép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: MTI/EPA/Orosz külügyminisztérium sajtószolgálata)