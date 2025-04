Mutatjuk, melyek a világ leggazdagabb városai

A Henley & Partners és a New World Wealth közös, 2025-ös jelentése alapján az Egyesült Államok és Ázsia továbbra is a világ leggazdagabb városainak központjai. A „Top 50 Cities for Millionaires” rangsorában New York vezet, míg a Bay Area, Tokió és Szingapúr is a legnagyobb városok között szerepelnek.

2025-ben New York továbbra is a világ leggazdagabb városa 384 500 dollármilliomossal. A technológiai központként ismert amerikai régió, a San Francisco Bay Area a második helyet foglalja el 342 400 milliomossal, míg Tokió a harmadik 292 300 milliomossal. Szingapúr is erős szereplő, a negyedik helyen 242 400 milliomossal. Los Angeles az ötödik helyre lépett, megelőzve Londont, amely a hatodik helyre esett vissza. A brit főváros milliomosainak száma az utóbbi évtizedben csökkent, míg Moszkva a 40. helyre esett vissza az orosz gazdasági helyzet miatt. Bár az Egyesült Államok városai dominálnak, Ázsia és a Közel-Kelet is jelentős növekedést mutat. Dubaj és Abu-Dzabi különösen vonzóvá váltak, míg Bengaluru és Varsó is figyelemre méltó növekedést mutatnak. Dubaj és Szingapúr is várhatóan továbbra is a legnagyobb növekedést fogják elérni. A következő évtizedekben Dubaj és Bengaluru kiemelkedhetnek, mivel ezek a városok 100 százalékos növekedést mutathatnak a milliomosok számában. Az alacsony adók és a befektetési lehetőségek segítenek, hogy ezek a városok a gazdagok új központjaivá váljanak. Monaco a legdrágább város, ahol az átlagos vagyon meghaladja a 20 millió dollárt. New York és Hongkong a második és harmadik helyen állnak, a rendkívül magas ingatlanárakkal. A gazdagok számára legvonzóbb városok a befektetési szabadságot, jogi stabilitást és magas életminőséget kínálnak. A jövő gazdag városai közé várhatóan Dubaj, Tokió és Bengaluru is bekerülnek, tovább átrendezve a globális vagyoni eloszlást. Kiemelt kép. New York (Fotó: Shutterstock)