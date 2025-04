Videóban mutatták be a NATO egyik titkos katonai bázisát, amelynek kulcsfontosságú szerep jut Oroszország ellen

Donald Trump szerdán délután azt javasolta, hogy egy Európából való lehetséges amerikai csapatkivonást össze lehetne kötni az Európai Unió kereskedelmi és vámkérdéseivel. Nem így látja ezt azonban valószínűleg Európa – különösen nem egy újjáéledő Oroszország közvetlen szomszédságában, az ellenségeskedést tápláló gazdasági hátszelek közepette, és az amerikai béke eszméjének összeomlását érzékelve – írta a Sky News, miközben bemutatták a NATO keleti szárnyának egyik katonai bázisát.

Az Egyesült Államok operatív szinten továbbra is elkötelezett Európa védelme mellett, de Donald Trump elnöksége miatt rengeteg a bizonytalanság, ami az Oroszország szomszédságában élő Európának komoly aggodalomra ad okot – derül ki a Sky News cikkéből,

amely egy lengyelországi, Európa védelme szempontjából fontos szerepet betöltő NATO-bázist bemutatva járta körül a kontinens védelmének problémáját.

A Visztula-földnyelv néven ismert keskeny félszigeten Lengyelország és az orosz enklávé, Kalinyingrád osztozik, de a határt csak néhány szakadt drótkerítés és néhány korhadt oszlop jelzi, amelyek a Balti-tenger sekély vizében tántorognak. „A belépést tiltó tábla alatt néhány üres orosz konyakos és vodkás palackot látok. Nem érzem úgy, mintha a NATO területének szélén lennénk” – fogalmazott a cikk szerzője.

Mindez a lengyeleket is aggasztja. „Nem látok valami sok védelmet. Ez így nem jó” – mondta egy katowicei lakos, Krzysztof, aki maga is eljött, hogy szemügyre vegye a határt. „Valamilyen megfélemlítő taktikára van szükségünk, valamire, ami megmutatja, hogy próbáljuk megerősíteni a hadseregünket” – mondta a közelben élő Grzegorz. „Ugyanakkor úgy gondolom, hogy nem alapoznám hazánk védelmét kizárólag a hadseregünkre. Meg vagyok győződve arról, hogy ha bármi történne, Európa vagy Amerika 100 százalékban segíteni fog nekünk” – tette hozzá.

Elképesztő összegeket fordítanak védelemre

A lap felidézte, hogy

Lengyelország hatalmas összegeket fektet be a védelembe. A katonai kiadások 2025-re elérik a GDP 4,7 százalékát, amely rekordernek számít még a NATO-n belül is.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök kijelentette, hogy önkéntes katonai kiképzést fog bevezetni minden korosztály számára – akár a nők számára is –, hogy a hadseregnek háború esetén megfelelő számú tartalékosa legyen. A kormányfő 2,5 milliárd dollárt fektet be az Oroszország és Belarusz közötti határ megerősítésébe, az East Shield elnevezésű projektbe, amely páncéltörő akadályokat, bunkereket és aknamezőket is tartalmaz majd. Lengyelország eközben a balti szomszédaival együtt kilép a taposóaknák használata elleni ottawai egyezményből. Nem kötelezte el magát a használatuk mellett, de szeretné, ha ez a lehetőség megmaradna számára.

A Sky News ezzel összefüggésben látogattak el a Visztula-földnyelvtől néhány órányi autóútra található Redowicze katonai bázisra, amely a lengyel és az európai védelem egyik sarokköve. A látogatásokról videót is közzétettek.

A redowiczei bázis részét képezi egy kisebb amerikai katonai bázis, az Aegis Ashore Poland nevű amerikai rakétavédelmi létesítmény is. Ez utóbbi – romániai testvérbázisával együtt – a NATO európai rakétavédelmi pajzsának szárazföldi egysége, amelyet az amerikai haditengerészet üzemeltet.

A lengyelországi és romániai, hadászati szempontból kulcsfontosságú bázisok szimbolizálják azt, hogy Egyesült Államok továbbra is elkötelezett a NATO és Európa védelme iránt. Az amerikai hatodik flotta lég- és rakétavédelmét felügyelő Michael Dwan kapitány elmondta, hogy a Pentagon élén bekövetkezett változások ellenére a „szokásos ügymenet” folytatódik.

„A NATO-erőkkel való együttműködésre irányuló küldetésünk változatlan. Az Egyesült Államok elkötelezettsége, valamint az a képesség, amelyet a ballisztikus rakétavédelem és a NATO védelme terén nyújtunk, itt, Lengyelországban kap hangsúlyt”

– mondta a kapitány.

Oroszország ferdít, amikor azt mondja, hogy ezek fenyegetik őket

Oroszország szerint a NATO két rakétavédelmi bázisa Romániában és Lengyelországban a NATO fenyegetését jelenti közvetlen közelükben, ezért az orosz külügyminisztérium szerint „elsődleges célpontok a potenciális semlegesítéshez”.

A NATO állítása szerint azonban ezek a létesítmények kizárólag védelmi célokat szolgálnak, az SM–3 elfogórakéták nincsenek felfegyverezve, és nem alkalmasak robbanófejek hordozására. Oroszország ezzel szemben azt állítja, hogy ezeket könnyen át lehetne alakítani arra, hogy Oroszországot fenyegethessék.

„Ez azonban nem állja meg a helyét. (…) Nem arról van szó, hogy támadófegyvereket telepítenének ide az objektumba – az ehhez szükséges hardverek és infrastruktúra egyszerűen nincsenek kiépítve. Az állomás céljának megváltoztatása hónapokat vagy éveket venne igénybe, valamint jelentős mennyiségű pénzt, technikai kapacitást és tervezést igényelne”

– mondta Dwan kapitány.

A szerző szerint annak ellenére, hogy a helyszínen sok minden „titkos” minősítésű, szinte hihetetlen, hogy hozzáférést biztosítanak. A NATO számára azonban az átláthatóság az elrettentés része. Azt akarják, hogy a potenciális ellenfelek tisztában legyenek azzal, milyen fejlett a radar- és elfogórakéta-rendszerük. Tudják, hogy ha robbanófejek lennének a helyszínen, az célponttá tenné őket, ezért nincsenek. Az elrettentés azon is múlik, hogy a potenciális ellenfelek mennyire hisznek az Egyesült Államok NATO És Európa védelme iránti elkötelezettségében.

Operatív szinten, ami a csapatokat illeti, ez az elkötelezettség még mindig sziklaszilárd. Azonban ami főparancsnokot illeti – mint oly sok kérdésben Donald Trump elnöksége körül –, még mindig nagy a bizonytalanság. A Fehér Ház Ovális Irodájában szerdán délután az amerikai elnök azt javasolta, hogy egy Európából való lehetséges amerikai csapatkivonást össze lehetne kötni az Európai Unió kereskedelmi és vámkérdéseivel. „Jó lenne egy csomagba foglalni. […] Szépen és tisztán” – mondta.

Valószínűleg nem így látja ezt azonban Európa – különösen nem egy újjáéledő Oroszország közvetlen szomszédságában, az ellenségeskedést tápláló gazdasági hátszelek közepette, és az amerikai béke (Pax Americana) eszméjének összeomlását érzékelve.

