Videókkal toboroznak kínaiakat az oroszok a hadseregbe

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint jelenleg több mint 150 kínai állampolgár harcolhat Oroszország oldalán az ukrajnai háborúban. Két kínai katonát nemrég elfogtak, vallomásuk alátámasztja, hogy Oroszország a kínai közösségi média platformjain, például a Douyinon (a TikTok kínai megfelelője) is aktív toborzómunkát végez. Az ukrán vezetés szerint Peking tétlenül nézi ezeket a folyamatokat – számol be róla a The Guardian.

A Douyinon megjelenő videók komoly anyagi juttatásokat ígérnek a jelentkezőknek:

több millió forintnak megfelelő aláírási bónusz mellett közel egymillió forintos havi fizetést is kilátásba helyeznek.

A videókban gyakran szerepelnek férfiak, akik otthagyják korábbi munkájukat, hogy katonai szolgálatot vállaljanak. Egy népszerű szlogen így hangzik: „Meg akarod mutatni, milyen erős vagy?”

A kampányban orosz influenszerek is aktívan részt vesznek, akik részletesen bemutatják a katonai szolgálattal járó előnyöket. A magas fizetés mellett lakhatási és egészségügyi támogatást, valamint családos katonák számára biztosított juttatásokat is ismertetnek. Emellett azt is hangsúlyozzák, hogy a jelentkezőket tapasztalt kiképzők készítik fel a bevetésekre.

Bár kínai állampolgárok mindkét háborús fél oldalán feltűntek, a legtöbben az orosz hadsereghez csatlakoztak. Egy kínai újságíró nemrég olyan harcoló katonákkal készített interjút, akik közül az egyik elmondta: bár korábban a kínai hadseregben szolgált, sosem vett részt valódi hadműveletekben.

A döntését részben a fizetés motiválta, de leginkább a háborús élmények iránti kíváncsiság hajtotta.

Peking állítása szerint nem támogatja a fegyveres konfliktusokat, és minden kínai állampolgár saját elhatározásából csatlakozott a külföldi hadsereghez. Ugyanakkor az, hogy az orosz toborzókampányok akadálytalanul jelenhetnek meg a kínai interneten – ahol általában szigorú állami ellenőrzés működik – arra utalhat, hogy a kínai hatóságok hallgatólagosan tudomásul veszik ezeket a kampányokat.

Kiemelt kép: Az ukrán biztonsági szolgálat felvétele az ukrán hadsereg által elfogott két kínai katona egyikéről (Fotó: MTI/EPA/Ukrán biztonsági szolgálat)