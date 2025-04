Romlik a magyarok életminősége? Örömmel látom! - Daniel Freund csatlakozott Kollár Kingához

A hirado.hu is beszámolt róla, hogy elképesztő kijelentéseket tett Magyar Péter párttársa Brüsszelben. Kollár Kinga hatékonynak nevezte a hazánknak járó uniós források visszatartását a költségvetési ellenőrző bizottság ülésén felszólaló. A Tisza Párt európai parlamenti képviselője úgy fogalmazott, hogy

„magyarként azt kell mondanom, hogy (a jogállamisági eljárás) nagyon hatékonynak bizonyult, mert megközelítőleg 21 milliárd eurót függesztettek fel, és ebből egymilliárd már el is veszett a magyarok számára…Ennek van pozitív oldala:

És emiatt én… én… én nagyon pozitív vagyok a ’26-os választásokkal kapcsolatban”.

Kollár Kinga felszólalása közfelháborodásba torkollt itthon, beszédére számos politikus reagált.

Orbán Viktor úgy fogalmazott Kollár szavaira reagálva, hogy

A magyar kormányt rendszeresen bíráló német Daniel Freund viszont örömmel kommentálta mikroblogjában Kollár bejelentését, miszerint a magyarok életszínvonálára is negatívan hat az uniós forráselvonás.

– írta a német EP-képviselő.

As one of the negotiators of the rule of law conditionality mechanism I can say:

Happy to see it stings. https://t.co/7fi7slRHiX

