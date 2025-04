Eltűnhetett Amerika aranya? Musk élőben jelentkezne be a Fort Knox katonai erődből

Az a teória, miszerint valaki ellophatta az Egyesült Államok aranytartalékait a Kentucky állambeli Fort Knoxból, már évtizedek óta időről időre felüti a fejét. Úgy tűnik, hogy a Trump-kormányzat figyelmét először akkor keltette fel, amikor a szélsőjobboldali pénzügyi blog, a Zero Hedge az X-en egy ilyen tartalmú posztban megjelölte Elon Muskot. Ezt követően Trump és tanácsadója, Musk többször is megosztották egymással a gondolatot, sőt felmerült egy személyes látogatás lehetősége is az aranyrudakat őrző katonai létesítményben. De vajon pontosan mennyi arany található Fort Knoxban? Honnan ered a feltételezés, hogy eltűnt az arany? És egyáltalán, mi a szerepe ma az aranytartaléknak?

Trump és Musk egy klasszikus, de homályos és hosszú múltra visszatekintő pletykát használnak fel, hogy közbeszédben tartsák a városi legendát. 1974-ben, miután egy Peter Beter nevű író azt állította, hogy meg nem nevezett nagyhatalmi érdekeltségek kifosztották Fort Knoxot, a pletyka pedig olyan széles körben elterjedt, hogy az amerikai pénzverde úgy döntött, hogy törvényhozókat és újságírókat hív meg egy körútra. 2011-ben pedig az akkori texasi Ron Paul képviselő, aki a Federal Reserve eltörlését és az aranyalapú valutarendszerhez való visszatérést támogatta, kongresszusi meghallgatást tartott arról, hogy a Fort Knox-i arany biztonságban van-e. Mind a republikánus, mind a demokrata kormányzat pénzügyminisztériumi tisztviselői többször is azt mondták, hogy az arany rendben van, illetve 2017-ben Trump akkori pénzügyminisztere, Steven Mnuchin is meglátogatta a Kentucky erődöt, és elégedetten távozott – írja az NBC News. Trump jelenlegi pénzügyminisztere, Scott Bessent februárban azt nyilatkozta: „Az összes arany jelen van és elszámoltatható”. Az azóta eltelt közel két hónapban nem történt látogatás. Az aranytartaléknak korábban gyakorlati célja volt Ezek a tartalékok lehetővé tette a külföldi kormányok számára, hogy dollárjaikat aranyra cseréljék. Richard Nixon elnök azonban 1971-ben véget vetett ennek a gyakorlatnak. Mostanra az értéke elsősorban az amerikai gazdagságot szimbolizálja, és más országok, például Kína, az utóbbi időben igyekeznek saját tartalékot képezni. Az arany eltűnéséről szóló pletykák számos változatban terjedtek az évek során – egyes elméletek szerint európai bankárok vitték el a készleteket, míg mások a Rockefeller bankárcsalád tevékenységét sejtik a háttérben. Mi is az a Fort Knox? A hivatalosan U.S. Bullion Depository néven ismert aranytároló a Fort Knox katonai bázis mellett található. Az épületet 1936-ban építették, és Franklin Roosevelt elnök volt az egyetlen látogatója a média és a kongresszus tagjai számára 1974-ben tartott túráig. A pénzügyminisztérium pártatlan főfelügyelője minden évben ellenőrzi az aranyat, mondta Eric Thorson, egy korábbi főfelügyelő, aki most már nyugdíjas. Elmondta, hogy minden évben körülbelül háromfős csapatokat küldött, 2011-ben pedig egyszer személyesen is járt ott. Az amerikai pénzverde szerint Fort Knoxban jelenleg mintegy 147,3 millió uncia aranyat őriznek, ami a kincstár teljes aranytartalékának mintegy felét jelenti. Ez a jelenlegi piaci árfolyamon körülbelül 450 milliárd dollárt ér – ami egyrészt hatalmas vagyon, másrészt nem elég ahhoz, hogy fedezze azt, amit a szövetségi kormány egyetlen hónap alatt elkölt. Az arany ára az elmúlt napokban rekordmagasságba szökött a Trump kereskedelmi háborúival kapcsolatos aggodalmak közepette, mielőtt a múlt heti vámbejelentés óta más eszközárakkal együtt ismét esett. Az egyelőre nem világos, hogy Musknak vagy Trumpnak van-e személyes aranyállománya. Honnan indult újra a történet? A Zero Hedge, egy szélsőjobboldali pénzügyi blog és közösségi médiamárka, amely a jelek szerint először figyelmeztette Muskot az ötletre, gyakran ír az aranyról, mint befektetésről. Február 15-én a Zero Hedge az X-en tett közzé egy javaslatot, és közvetlenül Muskot jelölte meg. „Jó lenne, ha Elon Musk be tudna nézni Fort Knoxba, csak hogy megbizonyosodjon arról, hogy a 4580 tonna amerikai arany ott van. Utoljára 50 évvel ezelőtt, 1974-ben nézte meg valaki” – posztolta a fiók, amire a SpeceX igazgatója így válaszolt: „Biztos, hogy legalább évente felülvizsgálják?” A Google Trends adatai azt mutatják, hogy az interakciót követően a „Fort Knox” kifejezésre irányuló internetes keresések a legmagasabb szintet érték el a Google 2004-es adatgyűjtése óta, és több napon keresztül folyamatosan emelkedtek. A Tesla vezérigazgatója beszélt a témáról Joe Rogan podcastjében és az éves Konzervatív Politikai Akciókonferencián is, gyakran humorral vegyítve az összeesküvés-elméletet. Február 17-én Musk az X-en posztolt az aranyról: „Talán ott van, talán nincs”. Három nappal később, Musk a CPAC-on úgy nyilatkozott: „Meg akarjuk nézni, hogy megbizonyosodjunk róla, hogy valaki nem fújt-e le valami ólmot vagy ilyesmit, érted?” Aztán Musk még március 30-án, egy wisconsini városháza jellegű rendezvényen is megismételte az arany megtekintésének szándékát, miután egy ismeretlen hallgató felvetette a témát. „Ez persze az elnökön múlik, de szerintem fantasztikus lenne élőben közvetíteni Fort Knoxot. Remélhetőleg nagyon királyul nézne ki” – válaszolta Musk. Trump többször is említette ezt újságíróknak, többek között az Ovális Irodában február 24-én. „Valójában elmegyünk Fort Knoxba, hogy megnézzük, ott van-e az arany, mert lehet, hogy valaki ellopta az aranyat, több tonna aranyat” – mondta Trump. Trump többször is említette ezt újságíróknak, többek közt az Ovális Irodában február 24-én. „Valójában elmegyünk Fort Knoxba, hogy megnézzük, ott van-e az arany, mert lehet, hogy valaki ellopta az aranyat, több tonna aranyat" – mondta Trump. Az aranytelep nem kínál túrákat, és a honlapja nyersen fogalmaz: „A létesítménybe látogatók nem léphetnek be".