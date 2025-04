A legkegyetlenebb módon végzett áldozataival, most szabadlábra kerülhet a szlovák alvilág keresztapája

Amennyiben a feltételes szabadlábra bocsájtási kérvényét jóváhagyják, akár már néhány hónapon belül szabadlábra kerülhet a szlovák alvilág legismertebb egykori keresztapája, Mikulás Cernák – írja az MTI.

Cernák, akit a kilencvenes években a besztercebányai alvilág főnökeként, majd a szlovákiai alvilág legbefolyásosabb keresztapájaként tartottak számon, 1997-ben zsarolás gyanúja miatt került letartóztatásba, s azóta – egy rövidebb megszakítással – már közel 28 évet töltött rács mögött. Mikulás Cernákot 2009-ben hat gyilkosság és egy gyilkosságra való felbujtás miatt ítélték életfogytiglani szabadságvesztésre. A rendőrségi nyomozások megállapításai szerint azonban az egykori keresztapa bűnlajstroma ennél jóval hosszabb. A mai napig ő maga 16 gyilkosság elkövetését vallotta be, ami az ország újkori történetében a legmagasabb számnak számít.

A bűnüldöző szervek feltételezései azonban azt sejtetik, hogy az általa meggyilkolt személyek száma akár 20–30 is lehet.

A szlovákiai szabályozás szerint az életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt személyek 25 év után kérvényezhetik feltételes szabadlábra helyezésüket. Ezt Mikulás Cernák már 2023-ban kérvényezte, de az ügyben nem született döntés. Ezt követően tavaly újabb folyamodványt adtak be, ezt azonban nem az érintett vagy jogi képviselője, hanem egy civil szervezet, a Restart-novy zivot (Újrakezdés-új élet) nevet viselő polgári társulás jegyzi – számolt be a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség, amely szerint a kérvényhez később maga az érintett is csatlakozott. A kérvényt az illetékes nagyszombati bíróság tárgyalja, amely legutóbb ez év április első napjaiban ülésezett, és május második felére tűzte ki az egészségügyi szakértők meghallgatásának időpontját, ami a kérvény elbírálási folyamatának egyik utolsó mozzanata lehet. A törvényszéki pszichiáterek előzetes meghallgatásuk során azt mondták:

Mikulás Cernáknál nem lehetett kimutatni semmilyen komoly szellemi betegséget, pszichózis jelét sem.

Ennek alapján – a szlovák hírügynökség szerint – Cernák jogi képviselője a bíróságon annak a véleményének adott hangot, miszerint védence teljesíti a feltételes szabadlábra bocsájtás feltételeit. „Nem foglalkozunk a 90-es évekkel, a gyűlölettel. Mindenki, aki normális és nem pszichopata, az tudomásul veszi, hogy egy rossz időszak volt, rossz döntésekkel, amelyekkel mindegyikünknek el kellett számolnunk. Voltak áldozatok, ezt nem vitatom” – mondta a meghallgatáson Mikulás Cernák, hozzátéve: soha nem kért engedményeket a hatóságokkal való együttműködéséért, mert az is a múlttal való kiegyezést szolgálta. A közép-szlovákiai Breznóbányán született

Mikulás Cernák élettörténete mondhatni a rendszerváltoztatás utáni Szlovákia alvilágának egy jellegzetes története.

Cernák pitiáner bűnözőként már fiatal korában összetűzésbe került a törvénnyel, majd autóbuszsofőrként dolgozott. A határok megnyitása után testvérével külföldre ment, majd onnét visszatérve „vállalkozóként” próbált szerencsét. A kezdetekben főként különböző faktoring és hitelcsalásokra összpontosítottak csoportjával, majd megerősödésük után beszálltak a védelmi pénz szedésbe, bérgyilkosságokba és más jövedelmező alvilági tevékenységekbe is. A hozzáférhető adatok szerint Mikulás Cernák

első gyilkosságát 27 évesen, 1993-ban követte el, ennek áldozata egy ukrán férfi volt, aki megpróbált megzsarolni egy besztercebányai vállalkozót, aki viszont Cernákhoz fordult „segítségért.”

A gyilkosságok sora ez után folyamatosan bővülni kezdett, az áldozatok sorában konkurensek, kényelmetlen tanúk és megbízhatatlanná vált csoporttársak is szerepeltek. Cernák és csoportja számlájára számos – az elkövetés tekintetében is igencsak sokféle – gyilkosságot írnak,

áldozataikkal a golyó általi haláltól kezdve, az agyonverésen, megkéselésen át a felrobbantáson keresztül egészen a lefejezésig bezárólag végeztek.

Ez utóbbi demonstratív jellegű kivégzés áldozata lett 1997-ben Poprádon egy volt rendőr, Gustáv Slivenski, akinek a fejét saját lakása előtt egy autó tetején hagyták. Hasonlóképpen végeztek az ugyanaz évben Dunaszerdahelyen meggyilkolt – ugyancsak alvilági szereplő – Hodossy Rudolffal, akit a vádirat szerint személyesen Cernák szúrt szíven egy késsel, majd levágta a fejét, amit később a város központjában egy virágcserépben találtak meg. Cernákhoz, illetve a két évvel később ugyancsak meggyilkolt pozsonyi alvilági keresztapához, Miroslav Sykorához kötik a kilencvenes évek egyik legnagyobb port felvert pozsonyi alvilági kivégzését, a Danis testvérek meggyilkolását, akiknek autóját a pénzügyminisztérium épületének közelében robbantották fel.

Az idén 59. évét betöltő szlovák keresztapa, aki a legkeményebb szlovákiai büntetés-végrehajtási intézetnek tartott Illaván tölti büntetését, a kilencvenes évek brutális leszámolásairól hírhedt szlovákiai alvilági élet szereplőinek azon kevés egyike, aki máig életben van. Mikulás Cernák közismertsége börtönévei során tovább nőtt, tíz éve könyvet is kiadott, tavaly és idén pedig egy-egy a történetét feldolgozó – és rendkívüli sikert hozó – film is a mozikba került.

