Videón a félelmetes lavina, ami megakadályozta a magyar hegymászó csúcstámadási kísérletét

Varga Csaba, aki oxigénpalack és serpák nélkül akarja elérni a világ tizedik legmagasabb csúcsát, kedden 3. akklimatizációs körére indult. A Himalája oldalán történő útját azonban két nagyon veszélyes lavina is akadályozta, amelyek nagyon közel haladtak el a magyar hegymászó előtt. A Hazajáró Facebook-oldalára feltöltött videóban Varga Csaba mondja el, hogyan élte meg több ezer méter magasban, a rendkívül veszélyes helyzeteket.

A magyar hegymászó még április 3-án indult el az alaptáborból. A 2-es táborban töltötte az éjszakát, majd április 4-én tovább indult a 3-as tábor felé. A „Crosshair kuloárban” azonban egy lezúduló lavina nehezítette útját. Varga a lavinát követően elmesélte a pillanatot.

„Az egyik olasznak eltört a keze, ő lement. Mi folytatjuk, de nagyon durva volt” – mondta, majd nem sokkal később hozzátette: „Pont a legkiszolgáltatottabb helyen vagyunk.”

Ezt követően egy hóvihar kellős közepette is bejelentkezett, ahol éppen egy nagy jégfalat mászott meg.

A 3-as táborban két éjszakát töltött, majd április 6-án felment a mintegy 7000 m magasságban elhelyezkedő 4-es táborba, ahol szintén aludt egy éjszakát.

„Akklimatizációs körnek indult, ami sikerült is, itt aludtam egy éjszakát. Nagyon-nagyon szerettem volna megmászni a csúcsot, hogy túl legyek rajta, de nem vagyok olyan erőben, hogy ezt megtehessem” – mesélte.

Kiemelte: később, amikor az időjárás is engedi, be fogja fejezni az útját. „Most 4-5 nap havazás jön, de majd április 15-én vagy 20-án újult erővel jövök és akkor szerintem már nem lesz gond.”

Hozzátette, szerinte most is megpróbálhatná elérni a csúcsot, de csak jobban kifáradna, és nem is biztos hogy így egyáltalán felérne.

Később, lefele tartó útja során aztán egy újabb lavinával találta szemben magát, ami hozzá meglehetősen közel zúdult le, de szerencsére nagyobb baj ezúttal sem történt.

