Ukrán nagyvárosokat ért orosz légitámadás szerda hajnalban, többen megsebesültek

Az orosz hadsereg szerdán éjszaka csapásmérő drónokkal támadta Harkiv és Dnyipro térségét, sokan megsebesültek – közölte katonai és helyi közigazgatási forrásokra hivatkozva az Ukrajinszka Pravda hírportál – írja az MTI.

A Harkiv megyei ügyészség szóvivője, Dmitro Csubenko közölte, hogy késő este az orosz hadsereg mintegy 20 légicsapást mért Ukrajna második legnagyobb városának négy kerületére. Két ember megsebesült, az ipari övezetben komoly károk keletkeztek, 10 családi házat is találat ért. Szerdán a reggeli órákban a katasztrófavédelem nyilvánosságra hozta a Harkivot ért nagy erejű orosz csapás utóhatásának fotóit. Hat helyen, összesen több mint 1200 négyzetméteren csaptak fel a lángok.

Kedden a késő esti órákban orosz drónok támadták meg Dnyiprót, a csapás következtében 14 ember megsebesült, a városban tüzek keletkeztek.

Borisz Filatov polgármester jelentette, hogy Dnyipróban öt többszintes lakóház megrongálódott, néhányban megsérültek a gázvezetékek. A városvezető elmondta, hogy a családi házas övezetben is komoly károk keletkeztek.

Kramatorszk városát is orosz dróncsapás érte kedden, amelynek következtében három ember, közöttük egy gyerek is megsebesült – jelentette Vadim Filaskin, Donyeck megye katonai kormányzója. A légierő parancsnokságának szerda reggeli jelentése szerint az orosz hadsereg összesen 55 drónt vetett be ukrajnai célpontok ellen, amelyek közül 32-őt lelőtt a légvédelem. Emellett 8 úgynevezett megtévesztő drón „negatív következmények nélkül” eltűnt a radarokról.

Az orosz légitámadás Harkiv és Dnyipropetrovszk megyében okozott károkat – áll a légierő hivatalos közleményében.

Kiemelt kép: Autók lángolnak egy orosz dróntámadás után a kelet-ukrajnai Harkivban 2025. áprilisában egy korábbi felvételen (Fotó: MTI/AP/Jevhen Tyitov)