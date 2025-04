Ukrajna egy olyan háborút vív, amelyet egyedül Oroszország akar folytatni, emlékeztetett Kaja Kallas

Mióta Ukrajna elfogadta a feltétel nélküli tűzszünetet, Oroszország támadásai csak fokozódtak, Ukrajna egy olyan háborút vív, amelyet egyedül Oroszország akar folytatni – jelentette ki Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő szerdán Brüsszelben.

A főképviselő Marta Kos bővítésért felelős uniós biztossal és Denisz Smihal ukrán miniszterelnökkel tartott sajtótájékoztatóján, az EU-Ukrajna Társulási Tanács megbeszéléseit követően kiemelte: Ukrajnának sürgősen szüksége van nagykaliberű lőszerre.

Mint mondta, az Európai Unió kétmillió lőszer biztosítását tervezi Ukrajna számára, mivel ezek a piacon elérhetők, csak összehangolt fellépés szükséges a beszerzéshez. Úgy véli, az EU és tagállamai még az év vége előtt képesek lesznek ezt a mennyiséget leszállítani. Az eddigi egyeztetések eredményeként Ukrajna már több mint egymillió lőszerhez jutott – részben megrendelések, részben ígéretek formájában. A cél továbbra is az, hogy az év végéig elérjék a teljes kétmilliós mennyiséget – taglalta.

Kiemelte:

Ukrajna hamarosan megkapja az orosz befagyasztott vagyonból származó első rendkívüli profit fennmaradó részét, amely 1,4 milliárd eurót tesz ki, a második részlet, amely 2,1 milliárd euró, fokozatosan érkezik, várhatóan a hónap végétől kezdve.

Ebből az összegből 1 milliárd eurót közvetlenül az ukrán védelmi ipar megerősítésére szánnak. Hosszabb távon pedig az a cél, hogy az ukrán és az uniós védelmi ipar szorosabban együttműködjön és integrálódjon egymással – tette hozzá.

Kallas hangsúlyozta: az Európai Unió és Ukrajna együttműködése erősödött, az elmúlt tíz évben a két fél egyre szorosabb kapcsolatot alakított ki: Ukrajna elszántan küzd a korrupció ellen, és az EU mára az ország legnagyobb kereskedelmi partnerévé vált, ami azt jelzi, hogy az európai vállalatok bíznak Ukrajnában. A kapcsolat szorosabbá válását mutatja az is, hogy Ukrajna külpolitikáját összehangolja az EU közös kül- és biztonságpolitikájával. Ennek a partnerségnek újabb állomásaként a felek öt új megállapodást írtak alá, amelyek többek között az energiainfrastruktúra újjáépítésére és a Copernicus műholdprogramban való ukrán részvételre is kiterjednek – számolt be.

„Az Európai Unióhoz való csatlakozás útján nincs kerülőút. De Ukrajna – még a háború közepette is – újra és újra bizonyítja elkötelezettségét az európai út és a reformok iránt.

Mint ahogyan a tagállamok is világosan kifejezték: Ukrajna jövője az Európai Unióban van” – jelentette ki.

Denisz Smihal miniszterelnök nyilatkozatában megerősítette: Ukrajna elkötelezett a reformok mellett, hogy befejezhesse az európai integrációs folyamatot, és véglegesíthesse gazdasági integrációját az egységes piacba.

Mint mondta, nagy várakozással tekintenek az Európai Tanács csatlakozási tárgyalási fejezetnyitásról szóló döntését követő kormányközi konferenciára. „Összességében abban bízunk, hogy 2025-ig mind a hat csatlakozási klaszter megnyílik” – jelentette ki.

Smihal sürgette az európai partnereket, hogy erősítsék meg a jogi mechanizmusokat az orosz befagyasztott vagyon teljes elkobzásához. „A Világbank becslése szerint több mint 5 milliárd euróra lesz szükség Ukrajna újjáépítéséhez, és reméljük, hogy ebben jelentős részt fog képviselni az orosz pénz” – mondta.

Marta Kos uniós biztos azt hangsúlyozta, hogy az unió támogatása Ukrajna felé nemcsak kötelesség, hanem stratégiai befektetés Európa biztonságába.

Az EU eddig 144 milliárd eurót mozgósított, ebből közel 20 milliárd dollárt az Ukrajna Eszközön keresztül. Idén további 9 milliárd euró támogatás várható, és a G7 ERA kezdeményezés részeként már 5 milliárdot biztosítottunk, további 13 milliárd következik – taglalta.

Rámutatott, hogy Ukrajna EU-val folytatott kereskedelme a háború ellenére is folyamatosan nő, ami az ország ellenállóképességét bizonyítja. A közúti megállapodás meghosszabbítása és a technikai szabályozásokhoz való igazodás kézzelfogható lépések az EU-piaci integráció felé. Véleménye szerint Ukrajna szinte már most úgy működik, mint egy EU-tagállam, és egyre jobban illeszkedik az uniós normákhoz és intézményekhez.

„Az EU-tagsághoz vezető úton Ukrajna előrehaladása vitathatatlan: három tárgyalási klaszter átvilágítása már befejeződött, és célunk világos. 2025-ig – azaz még ebben az évben – lehetséges az összes klaszter megnyitása – emelte ki.

Kiemelt kép: Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai fõképviselõje az Európai Parlament plenáris ülésén a strasbourgi ülésteremben 2025. április 1-jén – MTI/EPA/Ronald Wittek