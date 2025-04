Újabb forduló a kereskedelmi háborúban: Kína 84 százalékos vámmal válaszolt Donald Trumpnak

A Kína és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi feszültség tovább fokozódik miután Peking bejelentette, hogy holnaptól újabb, 84 százalékos vámot vet ki az amerikai termékekre. A lépés az Egyesült Államok friss, 50 százalékos vámtarifája nyomán született, amivel az USA összesen már 104 százalékra emelte Kínával szembeni vámjait.

Újabb fejezetéhez érkezett a Kína és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi háború. A Sky News szerint a kínai kormány bejelentette, hogy

április 10-től kezdődően 84 százalékos behozatali vámot vet ki az amerikai termékekre – ami 50 százalékos emelkedést jelent a korábbi szinthez képest.

A döntés válaszlépésként érkezett arra, hogy az Egyesült Államok e hét elején újabb 50 százalékos vámot rótt ki a kínai árukra. Ezzel a lépéssel az USA már háromszor emelt tarifát: előbb 20 százalék, majd 34 százalék, most pedig 50 százalékos vámot vezetett be – így a teljes vámszint Kínára vonatkozóan elérte a 104%-ot.

Kína korábban már jelezte aggályait a Világkereskedelmi Szervezetnél (WTO), hangsúlyozva, hogy az amerikai lépések komolyan veszélyeztetik a globális kereskedelem stabilitását.

„A helyzet veszélyes mértékben eszkalálódott. Kína, mint az egyik érintett fél, súlyos aggodalmát és határozott ellenállását fejezi ki e felelőtlen lépéssel szemben”

– áll a kínai nyilatkozatban.

A növekvő vámháború nemcsak a két ország gazdaságára gyakorolhat komoly hatást, hanem a világgazdaság egészére is, miközben a befektetők és a vállalatok is egyre nagyobb bizonytalansággal szembesülnek a jövőt illetően. A piaci elemzők szerint, ha nem sikerül hamarosan megállapodásra jutni, az újabb körökben is elmélyítheti a globális kereskedelmi konfliktust.

Kiemelt kép: Getty Image