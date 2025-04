Mexikóban először állapítottak meg madárinfluenzát emberen, a hároméves kislány belehalt a betegségbe

Először mutatták ki a madárinfluenzát emberen Mexikóban, egy hároméves kislány belehalt a betegségbe – közölte az ország egészségügyi minisztériuma helyi idő szerint kedden.

A közlemény szerint a gyermeket az északi Coahuila államban szállították kórházba légzési nehézségeket követő szövődményekkel, de már nem lehetett segíteni rajta.

A hatóságok tájékoztattak arról is, hogy egyelőre nem derült ki, hogyan fertőződött meg a kislány a betegségben, vizsgálatokat végeznek az érintett körzetben a vadmadarakon. Az áldozat környezetében megfordult embereket is megvizsgálták, de más nem bizonyult fertőzöttnek. A közlemény szerint kicsi az esélye annak, hogy a betegség más emberekre is átterjed.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint a H5N1 típusú madárinfluenzát a szomszédos Egyesült Államokban tavaly 70 emberen is kimutatták. Mexikóban azonban a helyi hatóságok szerint most először fordult elő emberi megbetegedés.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Szandzsaj Baid)