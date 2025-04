Kijev szerint az egyik elfogott kínai katona fizetett azért, hogy beléphessen az orosz hadseregbe

A Donyeck megyében elfogott egyik kínai katona vallomásában elmondta, hogy egy kínai közvetítőn keresztül csatlakozott az orosz hadsereghez, és ezért 300 ezer rubelt (körülbelül 1,2 millió forintot) fizetett – közölte az ukrán hadműveleti-taktikai csoport sajtóosztálya az Ukrajinszka Pravda hírportállal.

A közlés szerint a Bilohorivka térségben zajló harcok során az ukrán 81. különálló gépesített dandár katonái három ellenséges katonát ejtettek foglyul, közülük az egyik a Kínai Népköztársaság állampolgára. Ő akkor esett fogságba, amikor a rohamcsoport, amelyben szolgált, a megadás mellett döntött. A fogoly elmondása szerint egy kínai közvetítő segítségével csatlakozott az orosz hadsereghez, és 300 ezer rubelt fizetett azért, hogy bekerüljön az orosz fegyveres erőkhöz. Elmondta továbbá, hogy kiképzése a kelet-ukrajnai Luhanszk megye orosz megszállás alá került részében zajlott, és egy olyan csoportban volt, amelyet kínai állampolgárokból állítottak össze. A kiképzés alapvető katonai készségeket tartalmazott. Tolmács nélkül, kézjelekkel és mobilfordító alkalmazással kommunikáltak.

A kínai férfi közölte: a fő motivációja az volt, hogy katona lehessen, és orosz állampolgárságot szerezzen.

Megjegyezte, hogy a csoportja néhány tagja összeütközésbe került a törvénnyel Kínában. „A nyelvi akadályok miatt a rohamműveletek során nem tudta teljes mértékben átlátni a helyzetet. Harc közben a csoport veszteségeket szenvedett, és mivel nem volt lehetőségük folytatni az ellenállást, a megadás mellett döntöttek. Jelenleg az említett állampolgár együttműködik a nyomozó hatóságokkal. Személyazonosságát és állampolgárságát megerősítették. Elmondása szerint a családja tudott arról, hogy Oroszországba kíván utazni, azonban hivatalosan turistaként lépett ki az országból” – közölte a műveleti csoport sajtóosztálya, kiemelve, hogy Ukrajna szigorúan betartja a hadifoglyokkal való bánásmódra vonatkozó genfi egyezmény előírásait a kínai férfivel szemben is.

Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka az lb.ua hírportálnak adott interjúban kijelentette, hogy az oroszok gyakorlatilag már megkezdték az offenzívát az ukrajnai Szumi és Harkiv megyék ellen. Alátámasztásul rámutatott arra, hogy már közel egy hete csaknem kétszeresére nőtt az orosz támadó hadműveletek száma a fő irányokban.

A főparancsnok a mozgósítási tervekre vonatkozó kérdésre válaszolva megerősítette, hogy

a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által említett, havi 30 ezer főre vonatkozó mozgósítási számadat továbbra is érvényes,

és ez marad az ukrán hadsereg célkitűzése. Hozzátette, hogy szükséges reagálni Oroszország lépéseire, amelyekkel folyamatosan bővíti haderejét. „Az elnök kimondta azt a számot, amit kimondott, és valóban ez az a szám, amelyhez tartanunk kell magunkat. Az ellenség havonta 8-9 ezer szerződéses katonával növeli fegyveres erőinek létszámát. Egyes régiókban a szerződés szerinti juttatás fejenként eléri a 40 ezer dollárt (13,8 millió forint). A pénz az oroszok számára mindig ösztönző tényező” – jegyezte meg Szirszkij.

Az ukrán védelmi-ipari komplexum bemutatta legújabb drónját, amelyet az orosz támadásokhoz használt iráni gyártású Sahíd drónok megsemmisítésére fejlesztettek ki – számol be a Militarnij ukrán katonai hírportál. A drónt megtekintette Bart De Wever belga miniszterelnök is keddi kijevi látogatása alatt, amiről a YouTube videómegosztón felvételt is közzétettek.

A fejlesztők elmondták, hogy az elmúlt két hónap alatt a drón több mint húsz Sahíd drónt semmisített meg. Kiemelték: az olcsó és hatékony drónok fejlesztése lehetővé teszi, hogy drága légvédelmi rakéták helyett ezekkel semmisítsék meg a légi célpontokat.

A szerkezet képes felderítő drónok elfogására is. Maximális sebessége óránként 200 kilométer, repülési magassága pedig elérheti az 5 kilométert. A tervezők szerint ez a legnagyobb hatékonyságú elfogó drón, amellyel jelenleg az ukrán hadsereg rendelkezik.

