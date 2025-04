Magyar kutatók is bekapcsolódhatnak a Harvard és az MIT projektjeibe

Vezető amerikai egyetemeket és innovációs központokat érintő többnapos látogatás kezdett az Egyesült Államokban Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter hétfőn.

Hankó Balázs tárgyalásainak átfogó céljáról az MTI-nek elmondta, hogy az együttműködések építéséről, valamint az amerikai jó gyakorlat feltérképezéséről szól, hiszen a látogatás érinti a világ olyan vezető intézményeit, mint az MIT (Massachusetts Institute of Technology), valamint a Harvard és a Yale egyetemek.

A tárgyalások első napján Boston meghatározó egyetemeit és innovációs központjait kereste fel a magyar küldöttség.

A miniszter közölte, hogy az MIT-en megállapodás született arról, hogy az amerikai intézmény és a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat részt vesz egy nemzetközi együttműködésben,

ahol a magyar és az amerikai partnerek közös kutatócsoportban dolgoznak majd együtt.

Hankó Balázs elmondta, hogy a tárgyalópartnerek között szerepelt a Harvard Egyetemhez tartozó bostoni gyermekkórház innovációs elnökhelyettese,

Irene Abrams, akivel az orvosi és egészségügyi tudományos kutatások, valamint innovációk fejlesztésében kiemelt irányokról zajlott megbeszélés, építve arra is, hogy a négy nagy magyarországi orvostudományi egyetem olyan betegellátási kapacitással is rendelkezik, ami egyben a gyakorlati innovációt is segíteni tudja.

A magyar kormányzati delegáció ellátogatott a Harvard Egyetem Innovation Labba, ami diákok, oktatók és kutatók számára teret kínál az együttműködésre, utat kínálva a kutatás által létrehozott innovációk gyakorlati megvalósítására start-up vállalkozások formájában.

A miniszter elmondta, hogy a Bostonban dolgozó jól ismert magyar kutatóval, Barabási Albert Lászlóval többi között a mesterséges intelligencia fejlesztéséről és arról tartottak megbeszélést, hogy a kutatások mely irányai honosíthatók meg Magyarországon.

Boston az ott működő intézmények miatt az amerikai innováció bölcsője – mutatott rá a miniszter, és hozzátette, hogy a látogatás – a magyar egyetemi átalakulás fényében – lehetőséget biztosít annak feltérképezésére, hogy egyetemek miként képesek olyan innovációs és oktatási előrelépést elérni, ami a világ vezető intézményei közé emeli őket.

Hankó Balázs a többnapos látogatás céljának nevezte azt is, hogy amerikai partnerek számára bemutassák a felsőoktatás és innováció területén az elmúlt években lezajlott magyarországi átalakulás eredményeit, valamint a találkozók alkalmat jelentenek a magyar családpolitika bemutatására.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium küldöttségének tagja Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzését, valamint fiatalokért felelős államtitkár.

Kedden a Connecticut államban működő Yale Egyetemen folytatódik a miniszteri látogatás.

Kiemelt kép: Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)